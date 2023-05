Der Energiekonzern RWE und die Westfalen Gruppe wollen in Deutschland eine H2-Tankstelleninfrastruktur insbesondere für schwere Nutzfahrzeuge aufbauen. Dazu streben die Partner noch vor Jahresende die Gründung eines Joint Ventures an. Ihren regionalen Fokus werden die Partner zunächst auf Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen legen. Der Ausbau soll dabei in Abstimmung mit Logistik-Unternehmen aus ...

