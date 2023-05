Willkommen zum "eMobility update"! Das sind zum Start in die neue Woche die Nachrichten zur Elektromobilität: Isuzu plant Brennstoffzellen-Lkw für 2027 ++ Österreichische Post bestellt über 700 E-Transporter ++ Tesla teasert Kompaktmodell an ++ Cenntro startet Miet-Angebot ++ Grenzüberschreitender Ladekorridor zwischen USA und Kanada ++ #1 - Isuzu strebt BZ-Lkw mit Honda-Technik an Der japanische ...

