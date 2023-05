Mainz (ots) -Vom 7. bis 11. Juni findet in Nürnberg der 38. "Deutsche Evangelische Kirchentag" statt. Die ZDF-Redaktion "Kirche und Leben evangelisch" berichtet in vier Sendungen darüber. Das alle zwei Jahre veranstaltete Treffen steht 2023 unter dem biblischen Motto "Jetzt ist die Zeit!".Zum Start des Evangelischen Kirchentages in Nürnberg sendet das ZDF am Mittwoch, 7. Juni 2023, 0.45 Uhr, unter dem Titel "Hoffen. Machen. Jetzt!" einen 15-minütigen Eröffnungsbericht. Im Fokus steht auch, wie sich Christinnen und Christen bei gesellschaftlich relevanten Themen wie Krieg, Flucht und Klima aktiv engagieren können.Der Krieg in der Ukraine und die Haltung Deutschlands werfen fundamentale Fragen der Friedensethik neu auf. Legitimiert die christliche Friedensethik den Einsatz von rechtserhaltener Gewalt als Ultima Ratio? Die evangelische Kirche und Menschen mit friedensbewegter Vergangenheit ringen dabei um ihre Position. Dies ist Thema der Diskussionsveranstaltung "Welchen Frieden wollen wir?", die am Freitag auf dem Kirchentag stattfindet und am Samstag, 10. Juni 2023, 10.55 Uhr, im ZDF gezeigt wird. Über Grenzverschiebungen in der Friedensethik diskutieren Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, und Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Es moderiertMirjam Meinhardt."37°Leben: Aktiv für den Frieden", am Sonntag, 11. Juni 2023, 9.03 Uhr im ZDF, porträtiert drei junge Erwachsene, die sich mit ihrem Engagement beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg präsentieren. Für den internationalen christlichen Friedensdienst EIRENE sind Jolina und Louisa in Nordirland. Nach Jahren der Ruhe sorgt der Brexit hier für Konflikte. Die 26-jährige Mebra aus Uganda, wo es immer wieder Unruhen gibt, macht ihren Freiwilligendienst in Bonn.Zum Abschluss fasst Michael Sahr in der 30-minütigen Reportage "Wann, wenn nicht jetzt?", am Sonntag, 11. Juni 2023, 0.35 Uhr im ZDF, Eindrücke des fünftägigen Deutschen Evangelischen Kirchentages zusammen.Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/kirchlichethemen) (nach Log-in) zur Sendung oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie Gottesdienste in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5514542