Die BVB-Aktie hat zuletzt massiv zugelegt. Der Grund: Die Borussen sind Tabellenführer und stehen kurz vor dem Titelgewinn. Was passiert mit dem Kurs der Fußball-Aktie, wenn die Borussen Meister werden?

Nach dem 3:0-Sieg am Sonntag gegen Augsburg steht Borussia Dortmund (BVB) mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Davon profitiert auch die BVB-Aktie massiv: Im frühen Xetra-Handel liegt sie am Montag um fast 14 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 5,10 Euro (Stand: 22.05.2023, 10:38 Uhr).

Am Samstag könnten die Dortmunder zum zweiten Mal Deutscher Meister werden. Dazu reicht ein Sieg gegen Mainz. Das Ergebnis des Tabellenzweiten Bayern München kann ihnen dann egal sein.

Finanzmarktanalyst Timo Emden schreibt in einer Analyse auf seiner Website: "Der Gewinn der Meisterschaft dürfte von den Aktionären honoriert werden."

Tatsächlich stieg der Kurs der BVB-Aktie nach den Meistertiteln 2011 und 2012 massiv an. Langfristig erwies sich die BVB-Aktie jedoch als sehr volatil, wie die folgende Infografik eindrucksvoll zeigt:

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion