NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Voraussetzungen für dieses Jahr seien im Autosektor gar nicht gut gewesen, doch nach fünf Monaten lasse sich ein positives Fazit ziehen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Die befürchtete breite Verschlechterung der Marktlage sei ausgeblieben, eher sei das Gegenteil der Fall mit einer Erholung etwa in den USA. In China nehme eine Erholung auch Formen an und in Europa seien dicke Auftragsbücher und fallende Kosten hilfreich./tih/ajx

