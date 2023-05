Ein Projektkonsortium unter Leitung des Fraunhofer ISE arbeitet zurzeit an Verfahren, um die Effizienz von Perowskit-Silizium-Photovoltaik-Modulen exakt bestimmen zu können. So soll der Weg in die industrielle Umsetzung geebnet werden.Weltweit wird gerade die industrielle Herstellung der Perowskit-Silizium-Photovoltaik intensiv vorbereitet. "Es ist wichtig, für die aufstrebende Technologie möglichst bald hoch präzise und reproduzierbare Messungen zur Verfügung zu stellen, damit es einen objektiven Wettbewerb geben kann", so Stefan Glunz, Bereichsleiter für Photovoltaik Technologien am Fraunhofer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...