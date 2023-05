München (ots) -Die Ampel streitet, die Opposition macht Druck: Kippt wegen der Affären im Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck das geplante Heizungsgesetz? Kann Deutschland seine Klimaziele nur mit Verboten erreichen? Darüber diskutieren der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von Bayern Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und die Oppositionsführerin im Bayerischen Landtag Katharina Schulze (Bündnis 90/Die Grünen).Die USA machen den Weg frei für Kampfjet-Lieferungen an Kiew. Droht eine neue Eskalationsstufe? Wird sich Präsident Wladimir Putin irgendwann für Kriegsverbrechen vor Gericht verantworten müssen? Im Gespräch die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) und derOberstleutnant der ukrainischen Grenzschutztruppen Sergij Osatschuk.Es erklären, kommentieren und diskutieren der Comedian und Moderator Guido Cantz, die Chefredakteurin der Welt am Sonntag Dagmar Rosenfeld und der Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz.Gäste:Hubert Aiwanger (Freie Wähler, Wirtschaftsminister Bayern)Katharina Schulze (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende Bayern)Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP, Bundesjustizministerin a.D.)Sergij Osatschuk (Oberstleutnant der ukrainischen Grenzschutztruppen)Guido Cantz (Comedian und Moderator)Dagmar Rosenfeld (Chefredakteurin Welt am Sonntag)Gregor Peter Schmitz (Chefredakteur Stern)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5514654