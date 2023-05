ThyssenKrupp freut sich über einen Auftrag zur Lieferung von Elektrolyseuren nach Schweden. Dort will das Unternehen H2 Green Steel ein Werk für grünen Stahl mit 700 MW bauen. Die thyssenkrupp nucera liefert Elektrolyseure zur Produktion von grünem Stahl in Schweden. Wie das Unternehmen mitteilte, ist es Partner von H2 Green Steel zum Bau des ersten großtechnischen grünen Stahlwerks in Europa. Die standardisierten 20-MW-Elektrolyse-Module ermöglichten ferner eine installierte Leistung von mehr ...

