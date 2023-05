Die meistgehandelten Produkte: DAX-Anleger setzen auf Rücksetzer. Bei Lufthansa und Telekom sehen Investoren positiv

Dominik Auricht

Der DAX® startet mit einem kleinen Minus in die neue Handelswoche. Letzten Freitag konnte der deutsche Leitindex noch einmal ordentlich zulegen. Am Freitag setzte er ein neues Allzeithoch bei 16.331,94 Punkten. Nach Einschätzung der meisten Investoren von K.o.-Optionsscheinen könnten sich die Aufwärtsimpulse bereits abschwächen. So verzeichneten Put-K.o.-Optionsscheine vermehrt hohes Handelsvolumen, wobei die Barriere teilweise defensiv gesetzt wurden. Etwas Platz für Kursanstiege räumen die Investoren dem DAX® noch ein, der Rücksetzer scheint für sie dennoch gewiss.

Bei den Optionscheinen sind Papiere auf die Deutsche Lufthansa AG gefragt. Spekulationen über die Rückkehr in den DAX®, bereits im Juni, könnten den Kurs beflügeln. Sollten die Anstiege des letzten Jahres nachhaltig sein, könnte sich die Lufthansa gegenüber der Covestro AG durchsetzen. Nach Marktkapitalisierung liegt die Lufthansa mit einer aktuellen Bewertung von 11,47 Mrd. weit vor dem Konkurrenten um den Dax-Aufsteig, der nur auf eine Bewertung von 7,54 Mrd. kommt. Bei der Deutschen Telekom AG gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass der Titel die starken Kurszuwächse auch ins nächste Jahr halten kann. So verzeichnen Call-Optionscheine, die bereits im Geld handeln, hohe Volumina. Bei der Vonovia AG hörten die schlechten Nachrichten zuletzt nicht auf. Der deutsche Immobilienkonzern musste in den letzten Jahren starke Kursrücksetzer hinnehmen. Einige Investoren sehen aktuell zumindest auf kürzere Sicht etwas Potenzial in diesem Titel und kaufen sich Faktor-Long-Optionscheine.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR6XL5 10,59 16258,99 Punkte 17297,553358 Punkte 15,36 Open End DAX ® Put HR6S9E 8,56 16258,99 Punkte 17090,355513 Punkte 18,98 Open End DAX ® Put HB0ZND 6,64 16258,99 Punkte 16892,598264 Punkte 24,54 Open End DAX ® Put HR71Z8 0,44 16258,99 Punkte 16629,085156 Punkte 37,37 Open End Mercedes-Benz AG Call HC328B 1,11 71,39 EUR 60,560504 EUR 6,46 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.05.2023; 11:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC66W7 6,14 16256,07 Punkte 15800 Punkte 26,54 20.06.2023 DAX ® Call HC0XQB 6,04 16256,07 Punkte 16900 Punkte 26,93 12.12.2023 DAX ® Put HC6AVS 5,20 16256,07 Punkte 16300 Punkte 31,28 12.09.2023 Lufthansa AG Call HC3BU5 1,25 9,7595 EUR 9,50 EUR 7,87 13.12.2023 Telekom AG Call HC6LD4 2,40 21,9375 EUR 21 EUR 9,19 13.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.05.2023; 11:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC3TKP 4,2699 16251,00 Punkte 17088,791317 Punkte -10 Open End DAX ® Short HC5DR2 2,29 16251,00 Punkte 16817,355689 Punkte -15 Open End DAX ® Long HC01KU 5,71 16251,00 Punkte 15855,523153 Punkte 19 Open End DAX ® Long HC07M4 85,90 16251,00 Punkte 15543,700855 Punkte 11 Open End Vonovia SE Long HC15QX 4,07 17,39 EUR 13,134765 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.05.2023; 12:00 Uhr

