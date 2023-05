DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIHK rechnet weiter mit Nullwachstum für 2023

Die Wirtschaft in Deutschland tritt weiter auf der Stelle, und die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) rechnet weiter mit einem Nullwachstum in diesem Jahr. Das ist das Ergebnis der DIHK-Konjunkturumfrage zum Frühsommer 2023 unter bundesweit rund 21.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen. "Die Unternehmensantworten lassen keinen anderen Schluss zu, als dass sich die Prognose vom Jahresbeginn eines Nullwachstums in diesem Jahr weiter bestätigen wird", sagte das DIHK-Hauptgeschäftsführungsmitglied Ilja Nothnagel bei Vorstellung der Zahlen in Berlin.

Wirtschaftsministerium: Philipp Nimmermann soll auf Graichen folgen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) holt den hessischen Wirtschaftsstaatssekretär und Ökonomen Philipp Nimmermann als Nachfolger von Staatssekretär Patrick Graichen in sein Haus. Damit bestätigte das Wirtschaftsministerium entsprechende vorherige Medienberichte. Graichen war vergangene Woche nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft in den einstweiligen Ruhestand versetzte worden. Nimmermann ist derzeit Staatssekretär des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir (Grüne). Laut Bundeswirtschaftsministerium soll Nimmermann seine Arbeit in Berlin "sehr zeitnah" aufnehmen.

FDP-Generalsekretär: Wir brauchen im Prinzip ein neues Heizungsgesetz

Die FDP verlangt eine grundlegende Überarbeitung des geplanten Heizungsgesetzes. Der derzeitige Entwurf habe "enorme Defizite", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in Berlin. Derzeit werde über "punktuelle Reparaturmaßnahmen" geredet. Solche "kosmetischen" Änderungen seien aber nicht ausreichend. "Hier brauchen wir ein neues Gesetz im Prinzip", sagte Djir-Sarai. "Dieses Gesetz in der Form wird nicht funktionieren und wird es auch mit der FDP nicht geben."

Habeck betont Industriestrompreis als Mittel für Wettbewerbsfähigkeit

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) trifft Spitzenvertreter des Bündnisses Zukunft der Industrie, um sich über einen Industriestrompreis in Deutschland auszutauschen. Im Zentrum stehen die Notwendigkeit, Herausforderungen und Ausgestaltungsoptionen eines Industriestrompreises, so das Ministerium. Habeck betonte, dass solch ein Industriestrompreis wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie ist.

Habeck: Tourismusbranche kann Hilfen für Klimaneutralität erhalten

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Tourismusunternehmen spezifische Hilfen für einen Umstieg auf klimaneutrale Mobilität etwa bei Flug- oder Schiffsreisen in Aussicht gestellt. "Die Tourismuswirtschaft hat einen spezifischen Bedarf, weil Reisen oder Tourismus ja in der Regel mit Mobilität verbunden ist", sagte Habeck beim Tourismusgipfel 2023 des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) in Berlin. "Insofern denke ich, dass es dann da genaue Programme, besondere Unterstützung geben kann für klimaneutrale Mobilität", sagte er. Dies könne etwa für regionale Aspekte gelten, aber auch für Flug- oder Schiffsreisen.

Mützenich zeigt sich "genervt" von Vorgehen der FDP beim Heizungsgesetz

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich verärgert gezeigt über die Rolle der FDP in der Debatte um das geplante Heizungsgesetz. Er rief den Koalitionspartner zu einem Umdenken in den nächsten 24 Stunden auf, damit der Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz wie ursprünglich geplant diese Woche in den Bundestag eingebracht werden kann. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte betont, dass das Gesetzesvorhaben noch vor der Sommerpause vom Parlament verabschieden werden sollte. Die FDP hatte zuvor eine umfassende Überarbeitung des Heizungsgesetzes gefordert und den Zeitplan in Frage gestellt.

Immobilienfinanzierungen trotz leichter Erholung auf niedrigem Niveau

Das Immobilienfinanzierungsneugeschäft ist im ersten Quartal um 3,2 Prozent auf 25,6 Milliarden Euro gestiegen, wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) berichtet. Trotz des Anstiegs im Vergleich zum Vorquartal bewegt sich die Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen jedoch grundsätzlich weiter auf einem im längerfristigen Vergleich niedrigen Niveau.

VDMA: EU-Kommission sollte europäische Industrie stärken

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau fordert von der EU-Kommission neue Schritte, um die europäische Industrie zu stärken. Denn Ziele wie Klimaneutralität, Wohlstand und geopolitische Stärke seien nicht ohne eine leistungsfähige europäische Industrie erreichbar. "Kernziel der EU-Politik muss eine größere und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sein - und zwar für alle Unternehmen, nicht nur für ausgewählte Netto-Null-Sektoren", forderte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann anlässlich des EU-Wettbewerbsfähigkeitsrats.

Verfassungsschutzpräsident warnt vor russischer Einflussnahme in Deutschland

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat vor einer zunehmenden Gefährdung der Demokratie in Deutschland insbesondere durch russische Einflussnahme gewarnt. "Über alle Ebenen hinweg ist Russland da aktiv und verbreitet seine Desinformation, Propaganda und Narrative", sagte Haldenwang im ARD-Morgenmagazin. Solange Deutschland dem nichts entgegenzusetzen habe, müsse diese Entwicklung "Sorgen bereiten".

Ukrainisches AKW Saporischschja erneut von Stromnetz abgeschnitten

Das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist erneut vom Stromnetz abgeschnitten worden. Das Kraftwerk im Südosten der Ukraine habe nach dem Ausfall einer Hochspannungsleitung seine "externe Stromversorgung verloren", teilte die russische Verwaltungsbehörde im Onlinedienst Telegram mit. Der ukrainische Energielieferant Energoatom erklärte, nächtliche russische Angriffe hätten die letzte Hochspannungsleitung gekappt, die das Atomkraftwerk mit dem ukrainischen Stromnetz verbunden habe.

Biden und McCarthy äußern sich vor Krisengespräch versöhnlicher

Kurz vor einem Krisengespräch zum US-Schuldenstreit zwischen Präsident Joe Biden und dem republikanischen Repräsentantenhaus-Vorsitzenden Kevin McCarthy haben sich beide Politiker nach einem gemeinsamen Telefongespräche versöhnlicher als zuletzt geäußert. Nach Bidens Rückflug vom G7-Gipfel in Japan sagte der Präsident Reportern in Washington, das Telefonat sei "gut gelaufen", McCarthy hatte zuvor von einem "produktiven" Gespräch gesprochen. Inhaltlich scheint die Differenz zwischen beiden Seiten indes unverändert groß.

Papa-Neuguinea und USA schließen Sicherheitspakt

Papua-Neuguinea hat angesichts des wachsenden Einflusses Chinas im Südpazifik einen Sicherheitspakt mit den USA geschlossen. Das Abkommen zur Verteidigungszusammenarbeit sei unter Dach und Fach, sagte Papua-Neuguineas Regierungschef James Marape anlässlich der Unterzeichnung. US-Außenminister Antony Blinken stellte fest, die beiden Länder würden "zusammenarbeiten, um die Zukunft zu gestalten".

May 22, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

