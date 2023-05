Unterföhring (ots) -- Sky Sport News widmet sich am morgigen Dienstag den gesamten Tag dem Diversity Day- Im Studio u.a. zu Gast: Svenja Huth, Lucas Krzikalla, Brix Schaumburg (trans* Schauspieler), Katrin Rafalski (Schiedsrichterin des Jahres 2022), Pascal "Qualle" Martin (Schiedsrichter und Influencer), Julia Monro (Transaktivistin), Carl Stichweh (trans* Hockeyspieler) und Prof. Dr. Narku Laing (Rassismusforscher)- Der Diversity Day auch auf skysport.de (https://sport.sky.de/), in der Sky Sport App sowie auf allen Social Media Plattformen von Sky- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur VerfügungUnterföhring, 22. Mai 2023 - Vielfalt, Teilhabe, Geschlechtergerechtigkeit, Barrierefreiheit - auch in diesem Jahr unterstützt Sky den Diversity Day am 23. Mai mit einem besonderen Thementag unter dem Motto "Vielfalt verbindet" auf Sky Sport News.Fairness und Chancengleichheit zählen zu den grundlegenden Werten im Sport, doch werden sie auch gelebt, wenn es um die Akzeptanz und Sichtbarkeit von Diversity geht? Wie kann gesellschaftlicher Dialog so gestaltet werden, dass vielfältige Stimmen gehört werden?Im Sky Sport News Studio sind an diesem Tage unter anderem Julia Monro (Transaktivistin), Carl Stichweh (trans* Hockeyspieler) und Prof. Dr. Narku Laing (Rassismusforscher) zu Gast.Darüber hinaus wird es viele interessante Beiträge geben, etwa über Helga Wendt, mit 87 Jahren die wohl älteste Schwimmtrainerin Deutschlands oder über Weitspringerin Maryse Luzolo, die sich als Spitzensportlerin in der Anti-Rassismus AG von Athleten Deutschland engagiert. Auch die Geschichte von trans* Fußballer Leon W., der nach seiner Geschlechtsangleichung ins Männer-Team seines Heimatvereins wechselte, wird beleuchtet.Außerdem werden (antimuslimischer) Rassismus und Antisemitismus im Sport ebenso behandelt wie die große Herausforderung im Profisport, geschlechtliche Vielfalt anzuerkennen. Geschlechterklischees und Stereotype gegenüber Schwulen, Lesben und anderen Personen, die sich als queer identifizieren, bestehen insbesondere im Sport weiterhin. Welche Möglichkeiten gibt es, den Sport diverser und damit fairer zu machen? Welche Rolle spielt der Amateursport und was denkt die Jugend? Braucht es mehr queere Vorbilder?Der große Thementag zum Diversity Day startet am Dienstag ab 09.00 Uhr auf Sky Sport News."Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Der Diversity Day am 23. Mai 2023 auf Sky Sport News9.00 Uhr: Vielfalt verbindet - Der Diversity Day bei SSN9.30 Uhr: Zusammen unschlagbar - Countdown zu den Special Olympics World Games10.30 Uhr: Ehrensache - Was tun gegen Antisemitismus und (antimuslimischen) Rassismus?11.00 Uhr: Vorbild am Beckenrand: Deutschlands älteste Schwimmtrainerin12.00 Uhr: Schiedsrichter gegen Diskriminierung: kein Platz für Hass, Hetze und Gewalt14.15 Uhr: BasKIDball - mehr als nur Sport14.45 Uhr: trans* im Fußball: Einfach selbst entscheiden15.30 Uhr: trans* im Sport: Zwischen Akzeptanz und Ausgrenzung - Wo ist mein Platz?16.40 Uhr: Sport vernetzt: Wie eine Idee aus Berlin das Leben in sozialschwachen Stadtteilen verändert17.30 Uhr: Haltung zeigen - was der Sport im Kampf gegen Rassismus tun kann18:30 Uhr: Wir sind schon da! LGBTQ+ Vorbilder in Sport und Gesellschaft20.30 Uhr: Rollstuhltennis: Mittendrin statt später dranÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5514696