Leipzig (ots) -Vom 26. bis 29. Mai findet der SPUTNIK SPRING BREAK 2023 auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld statt. MDR SPUTNIK begleitet das ausverkaufte Festival ausführlich im Radio und online. Außerdem feiert das MDR CAMP Premiere auf dem größten Off-Air-Event des MDR und bietet Einblicke in MDR-Redaktionen sowie Dialog- und Mitmachmöglichkeiten.Ausverkauft! Das gelingt in diesem Jahr nicht vielen Musikfestivals. Der SPUTNIK SPRING BREAK aber hat es geschafft. Fast 30.000 junge Besucherinnen und Besucher können sich auf ein fantastisches Line-Up aus internationalen und nationalen Top-Acts freuen, darunter auch einige aus Mitteldeutschland. Mit dabei sind u. a. Kraftklub, Peter Fox, Alligatoah, Kontra K, Timmy Trumpet, Robin Schulz und Finch.MDR SPUTNIK berichtet umfassend vom FestivalWie jedes Jahr nimmt MDR SPUTNIK alle zu Hause-Gebliebenen im Radio und über die Social-Media-Kanäle direkt mit aufs Festivalgelände. Die Instagram- und TikTok-Profile bilden dabei zum einen das Festivalleben auf dem Zeltplatz direkt ab und überraschen zum anderen mit den SPUTNIK SPRING BREAK SECRET SHOWS. An jedem Tag wird ein hochkarätiger Festivalact irgendwo auf dem Zeltplatz auftreten. Ohne große Ankündigungen. Der Act taucht auf, spielt 30 Minuten und verschwindet wieder. Tipps und Hinweise, wo die jeweilige SECRET SHOW stattfindet, gibt es nur online und im Radio.Mit täglich 14 Stunden Live-Programm von der Halbinsel Pouch, inklusive acht Stunden DJ-Sets und Konzerten non-stop von 20 bis 4 Uhr kann jeder dabei sein. Reportagen, Umfragen gehören genauso zum Angebot wie Interviews und eine spezielle Festival-Musik-Playlist, die das Radioprogramm von Freitag bis Sonntag bestimmen wird.Mittendrin im Festival: das MDR CAMPAuf dem Festivalgelände präsentiert sich in diesem Jahr nicht nur das Sendestudio von MDR SPUTNIK, sondern auch viele andere MDR-Angebote. Im MDR CAMP, das auf dem diesjährigen SPUTNIK SPRING BREAK Premiere feiert, wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit der Vielfalt seiner Angebote für die junge Zielgruppe sicht- und direkt erlebbar. Insgesamt 14 MDR-Teams aus verschiedenen Redaktionen und Bereichen sind vor Ort, um ihre digitalen Angebote zu präsentieren, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und neue Inhalte zu produzieren. Neben Redaktionen wie hinREISEND, Exactly, Re:cap oder MDR WISSEN ist auch das MDR BildungsCentrum dabei. Aktuelle Azubis und Volontäre geben Tipps und Informationen zur Karriere beim MDR. Außerdem ist MDRfragt, das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland, mit besonderen Aktionen am Start. Registrierte MDRfragt-Teilnehmerinnen und Teilnehmer können beispielsweise online abstimmen, welcher DJ sie am nächsten Morgen auf dem Campingplatz wecken soll.