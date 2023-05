Worms (ots) -Patrick Khatrao ist der Geschäftsführer der Golden Voice Academy und selbst professioneller Sprecher. Als dieser unterstützt er mit seinen Sprecherausbildungen Quereinsteiger, aber auch etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme ein zweites Standbein aufzubauen. In seinen Kursen lernen die Teilnehmer aber nicht nur, wie sie ihre Stimme einsetzen, sondern auch alles, was sie über die Sprecher-Dienstleistung wissen müssen, um damit Karriere zu machen. Hier erfahren Sie, was es braucht, um als Sprecher seinen eigenen Stil zu finden und wie man damit in der Branche überzeugt.Das Vertonen von Hörbüchern zählt zu den gefragtesten und bestbezahlten Verdienstmöglichkeiten für Sprecher. Auch Arbeit ist so gut wie immer da - schließlich haben Audiobooks in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Das richtige Einsprechen von Hörbüchern will jedoch gelernt sein, wie Patrick Khatrao bestens weiß. Der Profi-Sprecher und Gründer der Golden Voice Academy erläutert: "Hörbücher zu vertonen, ist etwas ganz anderes als einfaches Vorlesen. Sowohl technisch als auch schauspielerisch muss die Leistung einwandfrei sein, um das Publikum zu überzeugen." Dafür sei neben Talent und dem richtigen Equipment auch eine gewisse Affinität zum Genre dringend nötig - schließlich müssen Stimme und Vortrag zum Stil und der Stimmung des Werks passen. Grundsätzlich könne aber jeder Sprecher alles sprechen lernen, betont der Experte. Was dafür wichtig ist und wie es Sprechern gelingt, in der Branche Fuß zu fassen, hat Patrick Khatrao im Folgenden zusammengefasst.1. Mit Werken beginnen, die einen selbst mitreißenEine gute schauspielerische Leistung beginnt damit, sich emotional in das Geschehen hineinversetzen zu können. Sprecher sollten daher ihre eigenen Vorlieben - darunter insbesondere die Filme, Bücher und Hörbücher, die sie selbst mögen - bei der Auswahl geeigneter Werke und Aufträge berücksichtigen. Schließlich ist es immer einfacher für Sprecher, sich in Bücher hineinzufühlen und Emotionen sowie die Stimmung einzelner Szenen authentisch zu vermitteln, wenn ihnen das Genre bereits vertraut ist.2. Besser ein Genre meistern, als überall herumzuprobierenZu Anfang der Karriere als Hörbuchsprecher ist es zudem überaus sinnvoll, sich auf ein Genre zu konzentrieren und dieses erst einmal zu meistern. Liest ein Sprecher beispielsweise anfangs nur Thriller oder nur Liebesromane, steigen seine Fähigkeiten, andere Bücher desselben Genres überzeugend darzubieten.Gleichzeitig bietet dies die Gelegenheit, innerhalb eines vertrauten Genres Ausflüge in andere Themenbereiche zu unternehmen. Zum Beispiel kommen in vielen Krimis oder Fantasyromanen durchaus auch romantische Szenen vor. Diese eignen sich ideal, um erste Erfahrungen mit der Aufbereitung solcher Szenen mithilfe der eigenen Stimme zu sammeln, ohne sich komplett aus dem Bereich des Vertrauten lösen zu müssen.3. Gezielt in andere Genres expandierenGrundsätzlich können und sollten Hörbuchsprecher jedoch alle möglichen Genres sprechen lernen. Nach mehreren erfolgreichen Hörbüchern im favorisierten Genre ist es daher anzuraten, sich an weitere Genres heranzutrauen. Dabei bietet es sich Sprechern natürlich an, sich zuerst in eine Richtung zu entwickeln, die ihren eigenen literarischen Vorlieben entgegenkommt oder im Rahmen bisheriger Hörbücher bereits mit Erfolg erprobt wurde.Langfristig ist es aber das Ziel, eine möglichst breite Palette an Genres überzeugend darbieten zu können und dies auch proaktiv anzubieten. Dies sorgt nicht nur für mehr Auswahl an Aufträgen - es weckt auch bei potenziellen Partnern größeres Interesse daran, mit dem Sprecher zu arbeiten.4. Technisch und schauspielerisch einwandfreie Arbeit liefernSchlussendlich entscheiden allerdings nicht nur die Fähigkeiten und die Stimme des Sprechers, ob dieser in der Branche erfolgreich wird. Auch die Qualität der Aufnahmen muss stimmen, um die Zielgruppe und vor allem potenzielle Auftraggeber zu überzeugen. Unabdingbar in diesem Zusammenhang ist professionelles Equipment mit guter Klangqualität. Ferner sollten Hörbuchsprecher gezielt an ihren schauspielerischen Fähigkeiten feilen. Schließlich entscheiden diese letzten Endes darüber, ob die Darbietung insgesamt überzeugen kann.5. Sich als Sprecher richtig vermarktenZu guter Letzt gilt es, als Sprecher sichtbar zu werden. Hörbücher sollten daher keinesfalls exklusiv in No-Name-Läden angeboten werden. Wesentlich besser eignen sich die großen Plattformen wie Audible, iTunes und Amazon, die es ermöglichen, Hörbücher digital einer großen Zielgruppe zugänglich zu machen. Erhalten mehr Hörer Zugang zu den Aufnahmen, steigt gleichzeitig die Bekanntheit des Sprechers. Auch potenzielle Partner werden schneller auf einen Sprecher aufmerksam, dessen Portfolio auf einer großen Plattform mindestens fünf bis zehn Hörbücher beinhaltet.Wer die aufgeführten Aspekte für sich umsetzt, wird es schon bald schaffen, nicht nur einen eigenen Stil zu finden, sondern auch Fuß in der Branche zu fassen. Entscheidend ist, stets dranzubleiben, die eigenen Stärken bestmöglich auszuspielen und fortwährend darauf aufzubauen. Nur so kann ein Sprecher sich langfristig etablieren und die besten Aufträge generieren.Sie sind Redner, Sänger, Schauspieler oder Quereinsteiger und träumen von der Karriere als Profi-Sprecher? Melden Sie sich jetzt bei Patrick Khatrao (https://www.goldenvoiceacademy.de/start) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Khatrao Consulting GmbHVertreten durch: Patrick Khatraohttps://www.goldenvoiceacademy.de/startE-Mail: kontakt@goldenvoiceacademy.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159011/5514769