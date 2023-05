London (ots) -Leverage Shares, ein führender Anbieter von Exchange Traded Products (ETPs), kommt mit einer Reihe an neuen Produkten an die London Stock Exchange. Der thematische Schwerpunkt liegt dabei auf dem Inflationsschutz. Das Listing dieser neuen ETPs an der Deutschen Börse soll in Kürze erfolgen.Mit Staatsanleihen, TIPS oder sehr prominenten Unternehmen als zugrundeliegenden Werten umfasst das neue Sortiment von Leverage Shares dem aktuellen Marktgeschehen angepasste Produkte zur Diversifizierung und zur Sicherstellung von Stabilität. Im Vordergrund steht die Verringerung des Gesamtrisikos im Portfolio und - angesichts steigender Volatilitäten an den Märkten - die Hinwendung zu stabilen Einkommensquellen. Für Liquidität sorgt dabei der Umstand, dass die Basistitel an den großen Börsen gehandelt, und somit leicht gekauft und verkauft werden können. Dies kann für Anleger, die ihr Portfolio schnell umschichten wollen, besonders nützlich sein.Zu den neuen Listings zählen Produkte auf TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities), die in der Regel von Anlegern, die ihre Kaufkraft langfristig erhalten wollen, als Absicherung gegen Inflation genutzt werden. TIPS gelten als risikoarme Anlage, da die US-Regierung für sie bürgt. Zudem passt sich der Kapitalbetrag der Anleihe an die Inflation an. Wenn also der Verbraucherpreisindex (CPI) steigt, erhöht sich auch der Wert der Anleihe. Dieser Mechanismus trägt dazu bei, dass die Rendite des Anlegers mit der Inflation Schritt hält und die Wertentwicklung seiner Investition erhalten bleibt. Bei der Ausgabe von TIPS wird ein fester Zinssatz auf das inflationsbereinigte Kapital der Anleihe gewährt, der alle sechs Monate zur Auszahlung kommt. Mit steigender Inflation steigen auch die Zinszahlungen. Bei Fälligkeit erhält der Anleger den angepassten Kapitalwert, der - je nach Inflationsrate während der Laufzeit der Anleihe - über oder unter dem ursprünglichen Kapitalwert liegen kann."Da ein Nachlassen der Inflation nicht vor 2025 erwartet wird, können deutsche Anleger von diesem Trend profitieren", sagt Oktay Kavrak, Director Product Strategy bei Leverage Shares. "Zwar ist es europäischen Anlegern nicht erlaubt, in US-amerikanischen ETFs zu handeln. Jedoch ermöglicht die Notierung von Leverage Shares 5x Long TIPS Inflation Protected US Bond ETP Securities in London, und bald auch an der Frankfurter Wertpapierbörse, den deutschen und europäischen Anlegern den Zugang zu dieser Strategie."Übersicht der neuen Produkte:- Leverage Shares 5x Long TIPS Inflation Protected US Bond ETP Securities (XS2595670501)- Leverage Shares -5x Short TIPS Inflation Protected US Bond ETP Securities (XS2595671657)- Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (XS2595671814)- Leverage Shares -5x Short 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (XS2595671905)- Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (XS2595672036)- Leverage Shares -5x Short 20+ Year Treasury Bond ETP Securities (XS2595672382)- Leverage Shares -3x Short Coinbase (COIN) ETP Securities (XS2595672465)- Leverage Shares 3x Long Exxon (XOM) ETP Securities (XS2595672549)- Leverage Shares -3x Short Exxon (XOM) ETP Securities (XS2595672895)- Leverage Shares 3x Long Ferrari (RACE) ETP Securities (XS2595673190)- Leverage Shares -3x Short Ferrari (RACE) ETP Securities (XS2595673786)- Leverage Shares 3x Long India ETP Securities (XS2595675302)- Leverage Shares -3x Short India ETP Securities (XS2595675567)- LS Short Volatility Long Tech ETP (XS2595675641)- LS FAANG+ ETP (XS2595675724)Pressekontakt:public imaging GmbHGoldbekplatz 322303 Hamburgleverageshares@publicimaging.deOriginal-Content von: Leverage Shares, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161232/5514878