Hamburg, 22. Mai 2023 - Der Vorstand der Commertunity AG hat heute den Platzierungspreis für die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. April 2023 beschlossene Barkapitalerhöhung, durch die das Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis zu EUR 150.000,- durch Ausgabe von bis zu 150.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden soll, auf EUR 10,00 je Neuer Aktie festgesetzt.

Über die Commertunity AG

Die Commertunity AG bietet E-Commerce Unternehmen ein optimales Geschäftsumfeld für eine nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung ihres Kerngeschäftes. Als Teil der Gruppe können Synergien schneller und effizienter gehoben werden. Das von den beiden Vorständen Bastian Huse und Philipp Fliegner geführte Beteiligungsunternehmen investiert in digital ausgerichtete Produktmarken, Warenbestände sowie starke B2C-Listings aus den Bereichen Fashion, Home & Living sowie Personal Care & Sports. Ziel ist es, durch den Aufbau einer vertikalen Organisationsstruktur ihren Beteiligungen Dienstleistungen in klassischen Querschnittsfunktionen sowie markenübergreifende Sales & Marketing- Lösungen anzubieten.

Investorenkontakt

Chief Executive Officer, Commertunity AG

Kapstadtring 7 I 22297 Hamburg

+49 (0) 40 - 822 175 050

hello@commertunity.com

http://www.commertunity.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Commertunity AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Commertunity AG wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Commertunity AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Commertunity AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

