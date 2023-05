Ein Blick auf die anstehenden Termine am Dienstag, 23. Mai: Julius Bär, Va-Q-Tec und Fraport präsentieren ihre Quartalsergebnisse. Zahlreiche Hauptversammlungen finden statt, darunter bei Nemetschek, SNP Schneider-Neureither & Partner und Sixt SE. Shell und Merck & Co halten ebenfalls ihre Hauptversammlungen ab. In Bezug auf die Konjunktur werden die PMI-Daten für das Verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen in verschiedenen Ländern veröffentlicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...