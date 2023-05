Alarm.com (Nasdaq: ALRM) meldet die Übernahme von EBS, einem Spezialisten für die Entwicklung und Fertigung von intelligenten Kommunikationsgeräten (Smart Communicators), die auf den internationalen Märkten verbreitet eingesetzt werden. Mit dieser Übernahme baut Alarm.com seine Fähigkeiten bei der Bereitstellung fortschrittlicher Sicherheitstechnologien auf verschiedenen internationalen Märkten aus.

Die EBS-Technologie bildet eine Ergänzung zu den Softwarelösungen von Alarm.com. Die Integration mit den intelligenten Kommunikationsgeräten von EBS wird die Unterstützung älterer Sicherheitszentralen durch Alarm.com erweitern, die auf den internationalen Märkten weit verbreitet sind, und seinen Dienstleistern eine kosteneffektive Lösung für den effizienten Einsatz der fortschrittlichen vernetzten Immobilienlösungen von Alarm.com bieten. "Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Bündelung der Stärken sowohl von EBS als auch von Alarm.com in der Lage sein werden, erstklassige Sicherheitslösungen zu liefern, unsere Dienstleister zu unterstützen und unseren Vorsprung im Wettbewerb auf dem globalen Markt auszubauen und dabei gleichzeitig mit den erfahrenen und kompetenten EBS-Teams zusammenzuarbeiten", sagte Aydin Bolkar, Vice President of International Operations bei Alarm.com.

EBS wurde vor über 30 Jahren gegründet und hat sich seitdem einen guten Ruf für seine qualitativ hochwertige Herstellung von intelligenten Kommunikationsgeräten (Smart Communicators) aufgebaut. Als Mitglied der Alarm.com-Familie wird EBS Zugang zu einem robusten globalen Netzwerk, innovativer Forschung und einem gewaltigen Portfolio an Smart-Home- und Business-Sicherheitslösungen erhalten. "Dieser Zusammenschluss verspricht zahlreiche Vorteile, und wir sind zuversichtlich, dass er unsere Fähigkeiten, unsere Kunden noch besser zu betreuen, wesentlich verbessern wird", sagte EBS-CEO Krzysztof Stalewski.

EBS wird weiterhin unabhängig operieren, und das derzeitige Managementteam bei EBS wird das Unternehmen von seinem Hauptsitz in Warschau (Polen) aus leiten und eine Produktionsstätte in Elk (Polen) betreiben, die für ihre hochmodernen Produktionsmöglichkeiten bekannt ist.

Über Alarm.com

Alarm.com ist die führende Plattform für intelligent vernetzte Immobilien. Millionen von Privatpersonen und Unternehmen setzen auf die Technologie von Alarm.com, um ihr Eigentum von jedem beliebigen Ort aus zu verwalten und zu kontrollieren. Unsere Plattform kann über unsere Apps und Schnittstellen in immer mehr Geräte des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) integriert werden. Unsere Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Video, Zugangskontrolle, intelligente Automatisierung, Energiemanagement und Wellness sind über unser Netzwerk aus Tausenden von professionellen Dienstleistern in Nordamerika und auf der ganzen Welt verfügbar. Die Alarm.com-Stammaktien werden an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol ALRM gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte alarm.com.

Über EBS

EBS ist ein bedeutender polnischer Hersteller von Sicherheits-Kommunikationsgeräten, die sich durch unübertroffenen Wert, Innovation und Zuverlässigkeit auszeichnen. Die Lösungen des Unternehmens sind auf ein breites Spektrum von Kunden ausgerichtet, von Haushalten über Kleinunternehmen bis hin zu weltbekannten Sicherheitsdiensten und staatlichen Einrichtungen. Mit seinem Engagement für Spitzenleistungen liefert EBS Sicherheitslösungen auf dem neuesten Stand der Technik, die den Anforderungen der Kunden über alle Anwenderkreise hinweg gerecht werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://ebssmart.com/.

