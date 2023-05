Wochenausblick DAX 40: Diskussionen im US-Schuldenstreit weiter tonangebend

Nach wie vor sehen sich Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks mit den Diskussionen rund um die US-Schuldenobergrenze konfrontiert. In der vergangenen Handelswoche hatten die Hoffnungen auf den großen Wurf im Konflikt den DAX auf ein neues Rekordhoch bei 16.322 Punkten gehievt. Die bereits verteilten Vorschusslorbeeren müssen sich allerdings nun auch bewahrheiten.

In den kommenden fünf Tagen blicken Anleger indes auf neue Zahlen zum ifo-Geschäftsklimaindex und zum Bruttoinlandsprodukt.

Laut IG-Indikation notiert am Montagmittag ein Minus in Höhe von 0,50 Prozent auf der Kurstafel, was einem Stand von rund 16.220 Punkten entspricht. Weiterhin keine Einigung in Sicht: Anleger hoffen nach wie vor auf den großen Wurf Der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA hält Marktakteure weiterhin im Klammergriff fest. Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, MacCarthy, schlugen zuletzt zwar versöhnlichere Töne ein - dennoch gebe es nach wie vor Meinungsverschiedenheiten, hieß es. Weiterhin laufen die USA am 1. Juni Gefahr, zahlungsunfähig zu sein. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte abermals davor gewarnt.

Am Nachmittag (Ortszeit) wollen beide Parteien zusammenkommen, um die Gespräche fortzusetzen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.