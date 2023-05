München (ots) -Die ARD zeigt das Fußball-Länderspiel der Männer Polen - Deutschland am Freitag, 16. Juni 2023, ab 20:15 Uhr (Anstoß 20:45 Uhr) live im Ersten und in der ARD Mediathek. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ist am 16. Juni auf den Tag genau sieben Jahre her, die Bilanz der deutschen Nationalelf mit nur einer Niederlage bei 21 Spielen lässt sich sehen. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft konnte Polen allerdings im Gegensatz zu Deutschland immerhin das Achtelfinale erreichen - kein leichter Gegner also, der in Warschau auf das deutsche Team wartet.Esther Sedlaczek moderiert die Partie live aus der polnischen Hauptstadt. Unterstützung bekommt sie dabei von ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, der beim letzten Spiel der deutschen Elf gegen Polen bei der EM 2016 sogar noch im Kader der Nationalmannschaft war. Reporter der Begegnung ist Tom Bartels.Im Anschluss an die Live-Übertragung gibt es darüber hinaus Zusammenfassungen weiterer Spiele, u. a. vom UEFA-Nations League Halbfinale Spanien - Italien vom Vortag sowie von den EM-Qualifikationsspielen Malta - England und Gibraltar - Frankreich.Freitag, 16. Juni 202320:15-23:30 UhrSportschauFußball-LänderspielPolen - DeutschlandReporter: Tom BartelsModeration: Esther SedlaczekExperte: Bastian SchweinsteigerÜbertragung aus Warschauab ca. 22.45 UhrZusammenfassungen der SpieleUEFA Nations LeagueSpanien - ItalienMalta - EnglandGibraltar - FrankreichAndorra - SchweizLettland - TürkeiPressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089 55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5514956