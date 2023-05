Mladá Boleslav (ots) -› Škoda Auto verfolgt an allen seinen globalen Standorten vielfältige Programme zum Erhalt der Biodiversität› Im Rahmen des Programms,Ein Auto, ein Baum' pflanzt der Automobilhersteller in Tschechien jährlich mehr als 70.000 Bäume neu› Der Škoda Auto Stiftungsfonds schiebt mit der Finanzierung des Projekts 'Rübezahls Gärten' zahlreiche Biodiversitätsprojekte an› Am indischen Produktionsstandort Pune sind mehr als 340 Pflanzen- und Tierarten beheimatet; im Sauerstoffpark Aurangabad verbessern 36.500 Bäume die LuftqualitätAnlässlich des Internationalen Tags der Biologischen Vielfalt stellt Škoda Auto ausgewählte Maßnahmen und Projekte vor, mit denen der Automobilhersteller die Biodiversität an seinen weltweiten Produktionsstandorten stärkt. Die Beschäftigten spielen bei der Umsetzung dieser Umweltschutzprojekte eine aktive Rolle. Škoda Auto fasst sein umfassendes Engagement für Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette unter dem Dach der GreenFuture-Strategie zusammen.Michael Oeljeklaus, Škoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, erklärt: "Als international tätiger Automobilhersteller ist sich Škoda Auto seiner Verantwortung gegenüber unserer natürlichen Umwelt sehr bewusst. Es ist und bleibt ein zentraler Aspekt unserer Unternehmensstrategie, die ökologischen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeiten weiter zu vermindern. An unseren Standorten auf der ganzen Welt engagieren wir uns für den Erhalt und die Wiederherstellung der Artenvielfalt - auch jenseits der Werkstore. Das Engagement unserer Mitarbeiter spielt dabei eine zentrale Rolle: Jedes Jahr starten die Škodianer gemeinsam Projekte und tragen dazu bei, unsere Umwelt nachhaltig zu schützen."Allein 2023 werden mehr als 70.000 Bäume neu gepflanztSeit 2007 pflanzt der Hersteller für jeden in der Tschechischen Republik neu zugelassenen Škoda einen Baumsetzling. 2021 erreichte das Projekt,Ein Auto, ein Baum' den Meilenstein von einer Million neu gepflanzter Bäume. Seit 2017 nehmen auch Kunden und Händler der Marke an dem Projekt teil, sodass allein 2023 rund 70.000 Neuanpflanzungen hinzukommen. Die Bäume binden Regenwasser im Boden und verhindern Erosion, zudem tragen sie zu Artenvielfalt und zum ökologischen Gleichgewicht bei. Außerdem bietet Škoda Auto in Zusammenarbeit mit der Partnerschaftsstiftung auch in diesem Jahr wieder ein Förderprogramm an, das Baumpflanzungen von Städten, Gemeinden, gemeinnützigen Organisationen, Schulen, Nationalparks und anderen Einrichtungen in der Tschechischen Republik unterstützt. Die geförderten Organisationen kaufen die Setzlinge, Škoda Auto übernimmt die Kosten und beteiligt sich an der Pflege.Ein weiterer Bestandteil des Anpflanzungsprogramms ist die dendrologische Untersuchung. Die Dendrologie oder Gehölzkunde befasst sich mit dem Wachstum von Bäumen und Sträuchern. Diese Studien laufen seit 2010 jährlich über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten im Sommer und Herbst. Anhand von mehr als 1.200 Bäumen und mehr als 460 Strauchgruppen auf einer Fläche von 24.000 Quadratmetern wird dabei der Bestand aller vorkommenden Baumarten erstellt. Die Untersuchung erfasst zahlreiche Parameter - beispielsweise Gattung und Art, Stammumfang in 1,30 Meter über dem Boden, Gesamthöhe des Baums, sein physiologisches Alter und vieles mehr.'Rübezahls Gärten' - eine neue Initiative im Nationalpark RiesengebirgeMit der Initiative 'Rübezahls Gärten' hat der Škoda Stiftungsfonds in diesem Jahr eine neue Initiative gestartet, die auch durch das Škoda Auto Brand Management und die Volkswagen Financial Services gefördert wird. Als Partner für die Umsetzung des Programms ist der Nationalpark Riesengebirge an Bord. Die nach dem gutmütigen Waldgeist benannte Initiative soll mithelfen, die natürliche Umwelt zu bewahren und die biologische Vielfalt zu fördern - zum Beispiel die Artenvielfalt in einer bestimmten Umgebung oder Ökosysteme an einem bestimmten Standort. Städte, Gemeinden und andere Organisationen können Zuschüsse von bis zu 250.000 Tschechischen Kronen zur Finanzierung ihrer Projekte erhalten.Unterschlupf für bedrohte WanderfalkenNach zwei Jahren kehrte Ende März 2023 ein Paar aus der bedrohten Art der Wanderfalken zu einem Nistplatz am Wärmekraftwerk von Ško-Energo zurück. Auf 168 Meter Höhe hatte Ško-Energo an einem Schornstein eine spezielle Falkenbox angebracht. Was dort geschieht, können Interessierte über eine Online-Kamera (https://kariera.sko-energo.cz/blog/sokoli-reality-show-z-komina-sko-energo) verfolgen. Bis heute haben die Falken dort 21 Küken großgezogen.Škoda Mitarbeiter unterstützen nachhaltige InitiativenDie Angestellten des Fahrzeugherstellers leisten einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung der Biodiversität und den Umweltschutz. Im Rahmen des Projekts,Ein Auto, ein Baum' hat die Belegschaft bei der Wiederaufforstung der Gemeinde Hrušky in Südmähren mitgeholfen, die im vergangenen Jahr von einem Tornado betroffen war. Zudem haben sich rund 300 Mitarbeiter der tschechischen Standorte und ihre Familien an der landesweiten Müllsammelaktion,Clean Up Czechia' beteiligt.Engagement für die Biodiversität der indischen PflanzenAls Unterzeichner der India Business and Biodiversity Initiative (IBBI) hat Škoda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd. (SAVWIPL) sich zum Schutz der biologischen Vielfalt auf dem indischen Subkontinent bekannt und unterstützt hierfür eine Vielzahl an Projekten. Da wäre zum Beispiel das 500 Hektar große Werk im indischen Pune, das mehr als 340 Pflanzen-, Baum- und Tierarten beherbergt. Ein spezieller Schmetterlings- und Bienengarten bietet Insekten Nahrung und Unterschlupf. Am Standort Aurangabad gibt es einen sogenannten Sauerstoffpark und das,Green Hub' aus 36.500 Bäumen, die sowohl Sauerstoff produzieren und Kohlendioxid binden als auch Nistplätze für einheimische Vogelarten bieten und auf diese Weise die Artenvielfalt fördern. In einem zweiten Schritt sollen dort 50.000 weitere Bäume gepflanzt werden.Solarmodule tragen in einer indischen Produktionsstätte zur Versorgung mit erneuerbaren Energien bei. In Pune nutzt SAVWIPL India eine der größten Solardachanlagen der Automobilindustrie - sie produziert 26,6 Millionen kWh pro Jahr. Im Bezirk Alibag in Maharashtra unterstützt Škoda Auto die Wiederaufforstung einer 100 Hektar großen Fläche mit 500.000 Mangrovenbäumen. Das hat positive Folgen für die Bindung von blauem Kohlenstoff und die Lebensqualität in den lokalen Gemeinden. Darüber hinaus tragen Wasserschutzprojekte dazu bei, mehrere Millionen Liter Regenwasser für dürregefährdete Regionen zu sammeln. Das kommt der biologischen Vielfalt und der Grundwasseranreicherung zugute und damit auch der lokalen Bevölkerung, der Landwirtschaft und der Viehzucht.Next Level - Škoda Strategie 2030Škoda Auto hat sich dazu verpflichtet, die Umweltauswirkungen seiner Geschäftstätigkeit zu minimieren. Hierzu hat der Fahrzeughersteller seine,GreenFuture'-Strategie entwickelt, die Ziele für Klimaschutz und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette festlegt. Der Fokus liegt dabei auf den drei Kernbereichen,GreenFactory',,GreenProduct' und,GreenRetail'. Bis 2030 will Škoda Auto bei seinen drei tschechischen Werken das Ziel Netto-Null-Emissionen erreichen. Zudem plant das Unternehmen, den Emissionsausstoß seiner europäischen Flotte im Vergleich zu 2020 um über 50 Prozent zu reduzieren.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deChristine FringsEvents & MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 118E-Mail: christine.frings@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5514955