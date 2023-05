DJ Fresenius platziert nachhaltiges Schuldscheindarlehen über 850 Mio Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gesundheitskonzern Fresenius hat erstmals ein Schuldscheindarlehen mit Nachhaltigkeitsbezug platziert und 850 Millionen Euro eingesammelt - deutlich mehr als erwartet. Das ursprüngliche Vermarktungsvolumen lag bei 300 Millionen Euro, wie die Fresenius SE mitteilte.

Das Schuldscheindarlehen besteht aus sechs Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, die jeweils mit fixer und variabler Verzinsung angeboten wurden. Die Höhe der Marge ist an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen in den Bereichen Behandlungsqualität und Produktsicherheit geknüpft. Dank der hohen Investorennachfrage konnte die Verzinsung jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden.

Insgesamt haben sich mehr als 50 institutionelle Investoren aus Europa und Asien an der Transaktion beteiligt, wie der DAX-Konzern weiter mitteilte.

May 22, 2023

