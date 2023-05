In den verschiedensten Branchen ist der Fachkräftemangel groß. So ist es auch in der IT-Branche, es fehlen so viele Spezialisten wie nie zuvor. Daraus resultiert, dass viele Stellen nicht besetzt werden können. Unter anderem werden viele IT-Security Fachkräfte gesucht. Aber auch IT-Sicherheitsbeauft...

Den vollständigen Artikel lesen ...