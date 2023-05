DJ Villeroy de Galhau: EZB beendet Zinserhöhungen spätestens im Sommer

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Zinsanhebungszyklus nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau spätestens im Sommer beenden. In einer Konferenz der National Association of Business Economists (NABE) legte sich der Gouverneur der Banque de France allerdings nicht auf einen genaueren Termin fest. "Der Sommer ist in Europa eine lange und schöne Jahreszeit - sie reicht von Juni bis September" sagte er. In diesen Zeitraum fielen drei EZB-Ratssitzungen, und bei jeder dieser Sitzungen werde der Rat seine geldpolitischen Entscheidungen auf Basis des Ausblicks für die Gesamtinflation, unterliegender Inflation und der Stärke der geldpolitischen Transmission treffen.

Die Entscheidung der EZB, das Ausmaß der Zinsschritte von 50 auf 25 Basispunkte zu verringern, bezeichnete er als "weise und vorsichtig". Die EZB werde so in die Lage versetzt, die Wirkung ihrer bereits substanziellen Zinserhöhungen zu beobachten. Villeroy de Galhau bezeichnete es als beunruhigend, dass in nächster Zeit die Dienstleistungspreise die Inflationsdynamik bestimmen dürften. "Das müssen wir genau beobachten", sagte er.

Mit Blick auf die Übertragung der Geldpolitik äußerte das EZB-Ratsmitglied den Eindruck, dass die Zinserhöhungen ihre Wirkung eher langsam entfalteten. In der Literatur würden ein bis zwei Jahre erwähnt, und derzeit bewege man sich eher am oberen Rand dieser Spanne. Villeroy de Galhau zufolge befindet sich der EZB-Leitzins "klar" in restriktivem Territorium. Nun komme es weder auf die letztendliche Höhe des Leitzinses, sondern auf seine Dauer an.

May 22, 2023 11:11 ET (15:11 GMT)

