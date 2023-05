Shippeo, globaler Marktführer für multimodale Real-Time Visibility im Transport, erneut im Gartner Magic Quadrant Report für Real-Time Transportation Visibility Plattformen ausgezeichnet.

"Ich freue mich, dass sich unsere Erfolge der vergangenen 12 Monate in unserer Positionierung im diesjährigen Magic Quadrant widerspiegeln", so Lucien Besse, Co-Founder und COO von Shippeo.

Shippeo erzielt bei Gartner Peer Insights eine Weiterempfehlungsrate von 95 Prozent und erhält mit 4,8/5* die höchste Gesamtbewertung. "Dabei handelt es sich um sehr wichtige Kennzahlen für uns, die uns darin bestärken, dass wir unseren Kunden echten Mehrwert bieten und halten, was wir versprechen", Besse weiter. "Der Grund für diese hohe Kundenzufriedenheit liegt vor allem darin, dass wir der einzige Anbieter auf dem Markt mit einem Triple-SLA sind welches vertraglich schnelles Carrier-Onboarding, hohe Tracking-Raten und hohe ETA-Genauigkeit garantiert. Unsere beachtlichen Fortschritte in den letzten 12 Monaten in sämtlichen Geschäftsbereichen stärken darüber hinaus das Vertrauen unseren Kunden."

Vor kurzem erst sicherte sich das Unternehmen ein Rekord-Investment in Höhe von 50 Millionen Dollar, an dem sich alle bestehenden Investoren beteiligt haben. "Diese Finanzierungsrunde ist die größte, die jemals für eine Supply-Chain-Visibility-Software in Europa realisiert wurde", erklärt Besse. "Sie hilft uns dabei, unsere stabile finanzielle Position für die kommenden Jahre zu festigen und unsere Expansion in Nordamerika und APAC weiter zu beschleunigen. Unsere Kunden und Partner vertrauen in das langfristige Potenzial unserer Partnerschaften, was sich vor allem in unserer auf Profitabilität ausgelegten Strategie, auf die wir uns als Unternehmen festgelegt haben, niederschlägt. ."

Zu den bestehenden Investoren zählen Battery Ventures, Partech, NGP Capital, ETF Partners, Bpifrance Digital Venture und SAP.io. Neu hinzugekommene strategische Investoren sind LFX Venture Partners mit Sitz in Hongkong und Yamaha Motor Ventures mit Sitz in Japan. Diese Investitionen tragen dazu bei, die Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen. Weitere Investoren sind Orlen VC mit Sitz in Polen und Shift4good, ein globaler VC-Fonds, der sich auf Impact-Investitionen in intelligente Mobilität und Unternehmen der Kreislaufwirtschaft spezialisiert hat.

Als Experte für Nachhaltigkeit, investiert Shift4Good ausschließlich in Unternehmen, die mit Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel beitragen. Neben einem starken Glauben an das Potenzial des Unternehmens, waren für Shift4Good auch die Möglichkeiten, die sich durch Shippeos neue Carbon Visibility-Lösung ergeben,ausschlaggebend für die Investition. Der Emissionsrechner, der nun für alle Kunden verfügbar ist, kombiniert die fortschrittlichen Visibility-Datenfunktionen von Shippeo mit hochmoderne Datenmodellierung des Branchenexperten Searoutes. Diese Kombination ermöglicht ein äußerst genaues Reporting über die Treibhausgasemissionen (CO2e) im Transport- und Vertriebsbereich. Das Tool bietet den Nutzern GLEC-konforme CO2-Äquivalent-Emissionsberechnungen, ohne dass die Daten der Verlader manuell konsolidiert werden müssen. Die neue globale Partnerschaft mit e2open ermöglicht zudem eine fortlaufende Expansion in Nordamerika und APAC. Dafür stellt das Unternehmen künftig Shippeos native In-Transit-Visibility-Lösung in Echtzeit in seiner weltweit verfügbaren Supply-Chain-Management-Plattform bereit.

Shippeo konnte außerdem kürzlich einige der bekanntesten Marken der Welt als Neukunden gewinnen. Dazu zählen mitunter Amazon, Barilla (USA), Epson, Geodis, Jacob Douwe Egberts (JDE), Jaguar Land Rover, Lassonde, L'Oréal, Moët Hennessy (LVMH), SABIC International (das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen im Nahen Osten) und Siemens Energy.

Im Laufe des vergangenen Jahres wuchs das Team von Shippeo auf mehr als 230 "Shippians" an, darunter Spitzenmanager und SaaS-Veteran Philippe Vanhove als neuer Chief Revenue Officer. Vanhove verfügt über rund 25 Jahre Erfahrung in der Skalierung schnell wachsender, internationaler SaaS-Organisationen mit leitenden Funktionen in Vertrieb, Marketing, Lead-Generierung, Personalwesen und Finanzen.

Im April hat das Unternehmen einen neuen halbjährlichen Release-Zyklus für die Plattform ausgerollt und die neueste Version der Plattform vorgestellt. Um Nutzer:innen die Arbeit mit der Plattform zu erleichtern und die Datenqualität zu verbessern, verfügt die Plattform über neue und erweiterte Funktionen für alle Transportmodi. Zu den Highlights gehören eine neue Liegeplatz-ETA-Lösung als Teil des Shippeo Ocean Visibility-Produkts, welche wesentlich akkurater und zuverlässiger ist als die von Reedereien bereitgestellten Daten.

Ein weiteres Highlight ist eine neue AIS-basierte, hochpräzise Erkennung von Meilensteinen in Häfen während des Be-, Ent- und Umladenvorgangs. Zu den zahlreichen Verbesserungen in Sachen Usability der multimodalen Visibility-Plattform, zählen neue Filter für verspätete Container, Synchronisierung von TMS-Tags der Spediteure sowie eine konfigurierbare Benachrichtigungsfunktion, mit der Benutzer:innen Sendungen effizienter verwalten können.

Im Jahr 2022 hat Shippeo außerdem das Carrier Recognition Program ins Leben gerufen, in dessen Zuge über 400 der weltweit herausragendsten Verlader ausgezeichnet werden, die Versendern besten Service auf einem konstant hohen Sendungsverfolgungsniveau bieten. Darüber hinaus hat Shippeo im November letzten Jahres die ersten Visibility Star Awards verliehen. Dieser Award würdigt die Bemühungen von Spediteuren, ihren Kunden hervorragenden Service zu bieten sowie für ihr Engagement für Echtzeit-Transparenz.

Shippeo ist ein weltweit führender Anbieter multimodaler Echtzeitransport-Transparenz, der dank präziser operativer Echtzeit-Transparenz und perfektem Monitoring von Workflows, Unternehmen und Logistikdienstleister dabei unterstützt, kollaborative, automatisierte, nachhaltige, profitable, und kundenorientierte Supply Chains zu betreiben. Shippeos multimodales Transparenznetzwerk verfügt über Schnittstellen zu mehr als 1000 TMS, Telematik-, und ELD-Systemen, was eine direkte Sendungsverfolgung in Echtzeit über alle Transportmodi hinweg auf einem einzelnen, intuitiven Portal ermöglicht. Der proprietäre und branchenführende Machine-Learning basierte Algorithmus bietet eine unvergleichbare ETA Genauigkeit. Nutzer können dadurch Störungen schnell antizipieren und Kunden proaktiv benachrichtigen, um in Ausnahmesituation effizient und mit kollaborativen Workflows zu agieren. Zudem lassen sich auch CO2 und Supply Chain bezogene Treibhausgase messen. Hunderte Kunden und globalen Marken, wie etwa Coca-Cola HBC, Carrefour, Renault Group, Schneider Electric, Total, Siemens Energy, Faurecia, Saint-Gobain und Eckes Granini vertrauen bei der Verfolgung von mehr als 32 Millionen Sendungen jährlich in über 110 Ländern auf Shippeo. Erfahren Sie mehr unter https://www.shippeo.com.

