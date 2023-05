Verluste nach Rally und Rekordhochs, wo liegen die Chancen in dieser Handelswoche? Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, Gold & Aktien wie Zoom, Nvidia & Co.

Anzeige / Werbung

Die neue Handelswoche startet verhalten. Immerhin hat der DAX erst einmal das Allzeithoch zu verdauen, was am Freitag erzielt wurde und den Schwung vom Feiertags-Donnerstag noch einmal ausbaute.

An der Wall Street konsolidierten die Indizes bereits am Freitag und zeigten ein leichtes Minus. Genau dieses Verhalten kopiert der Deutsche Aktienindex am Montag und hat damit als Konsolidierungslevels die 16.250 und womöglich auch die runde 16.000 noch einmal im Blick. Mit diesen Infos und der Schwäche im Goldpreis und dem Silberpreis auf einem Schlüsselniveau widmen wir uns den Märkten am Mittag.

Interessant ist hierbei, dass die Volatilität weiter sinkt, wie der VSTOXX entsprechend aufzeigt. Was bedeutet dies für das Trading und ggf. Absicherungen ganzer Portfolios? Wir haben darauf die Antwort und zeigt entsprechende Bereiche mit dem NanoTrader auf.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq drangen wir dann tiefer in das Marktgeschehen ein. Eine Cisco Systems hat sich nach den Zahlen sehr stark entwickelt. Zunächst war der Netzwerkausrüster aus den USA skeptisch betrachtet worden. Doch das Gesamtumfeld für Technologiewerte spielte der Aktie dann doch in die Hände.

Auch die Chipwerte stiegen durch die Bank weg. Am stärksten die NVIDIA, die kurz vor den Quartalszahlen sogar das Allzeithoch ansteuern könnte. Hier haben es Anleger:innen schwer, überhaupt einen Einstieg in diesem sehr steilen Trend zu finden.

Dies gelingt bei AMD oder einer Micron Technology eher. Letzteres Unternehmen wird zum Wochenstart von einer Meldung aus China belastet, die ihm Spionage mit einigen Bauteilen unterstellt. Die Untersuchungen laufen bereits an und die Vorbörse ist etwas leichter.

Abseits der Chipwerte war noch eine Zoom Video Communications spannend. Der Wert meldet heute nachbörslich seine Quartalszahlen und war vor allem in der Coronazeit ein Highflyer. Adobe und Palo Alto Networks waren weitere Werte, die wir uns stellvertretend für den Gesamtmarkt ansahen und entsprechende Ableitungen im Freestoxx-Tool für das Trading vornahmen.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

