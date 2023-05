Der DAX hat am vergangenen Freitag ein neues Allzeithoch bei 16.331 Punkten makiert. Das Rekordhoch sorgte an der Börse aber nicht nur für Freudensprünge. Gerade die Broker im Frankfurter Handelssaal zuckten bei dem unbeliebtesten ATH aller Zeiten zusammen. Denn aktuell belastet der Streit um die US-Schuldenobergrenze den Kapitalmarkt. Dass die Demokraten und Republikaner keine Einigung finden, sorgt vor allem an der Wall Street für nervöse Stimmung. Welche Aktien sich derzeit trotzdem gut entwickeln, erfahren Sie im Interview.