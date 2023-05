Der DAX zeigte sich am heutigen Montag im sehr ruhigen Handel und pendelte um die Marke von 16.200 Punkte. Per Börsenschluss ging der DAX bei 16.223 Punkten aus dem Handel. Aktuell sieht die Kursentwicklung im DAX nach einem Verlaufshoch aus, mit in der Folge wieder fallenden Kursen. Am Vortag hieß es im Insight: "Der DAX ist weiterhin überkauft nach dem starken jüngsten Kursanstieg. Es sollte nun weiterhin zunächst ein Rücklauf bis in den Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...