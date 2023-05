Operativ läuft es bei Siemens Energy, der Umsatz im zweiten Quartal legt kräftig zu, der Auftragsbestand steigt auf ein Rekordniveau. Da aber Siemens Gamesa weiterhin belastet, singt die Prognose für die Ergebnismarge. Trotzdem halten viele Analysten an ihrer Kaufempfehlung fest. Wie starten die Aktien in die neue Handelswoche, nachdem sie in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...