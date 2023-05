Aufbau einer flexibleren Lieferkette durch Einsatz der parallel anwendbaren Planungstechnik von Kinaxis

Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), der Experte auf dem Gebiet der Agilität für schnelle, zuverlässige Entscheidungen in einer unvorhersehbaren Welt, gab heute bekannt, dass die Accell Group die RapidResponse®-Plattform von Kinaxis einsetzt, um die digitale Transformation ihrer Lieferkette voranzutreiben und Lösungen für die Komplexität der Lieferkette bereitzustellen.

Die Accell Group mit Sitz in Heerenveen, Niederlande, ist der europäische Marktführer im Bereich E-Bikes und Europas zweitgrößter Anbieter von Fahrradteilen und -zubehör. Das Unternehmen setzt RapidResponse ein, um die nötige Agilität und Flexibilität zu erlangen, um auf Veränderungen der Nachfrage und Störungen angemessen reagieren zu können.

"Wir wussten, dass wir, um unsere Position als Marktführer zu halten, eine Lieferkette brauchen, die Unterbrechungen standhält und sich an Veränderungen anpassen kann", so Jon San Andres, Group Planning Director bei Accell. "Mit Kinaxis können wir unsere Lieferkette vollständig transparent machen und uns besser auf jedes Szenario einstellen."

Kinaxis bietet der Accell Group eine vollständige Transparenz ihrer Lieferkette und die Möglichkeit, alle Aspekte der Nachfrage- und Lieferpläne sofort und kontinuierlich unter Berücksichtigung von Materialbeschränkungen, Produktionskapazitäten und Marktvolatilität abzugleichen. RapidResponse bietet die Möglichkeit, in Echtzeit mehrere Simulationen durchzuführen und zusammenzuarbeiten.

"Wir verzeichnen weiterhin ein immer schnelleres Kundenwachstum in den europäischen Märkten und verstehen die besonderen Anforderungen an die Lieferkette", so John Sicard, CEO von Kinaxis. "Wir freuen uns, weiter mit der Accell Group zusammenzuarbeiten, um ihre Lieferkette mit simultaner Planung zu unterstützen."

Die Teams von Accell und Kinaxis wurden unterstützt von bluecrux, einem Beratungsunternehmen im Bereich der Wertschöpfungskette, das umfangreiche Erfahrungen in der erfolgreichen Planung von Transformationen vorweisen kann. Accell, Kinaxis und bluecrux bildeten ein Team, das Kulturen und Methoden effizient miteinander vereinte. Bluecrux übernahm die Aufgabe, sich in den Geschäftskontext und die Prozesse von Accell zu vertiefen und eine Brücke zwischen Organisation, Prozessen, RapidResponse und Accell-Systemen zu bauen. Außerdem unterstützte bluecrux Accell und Kinaxis beim Daten- und Änderungsmanagement, bei dem hochwertige Datensätze und eine umfassende Benutzerakzeptanz maßgeblich zum Erfolg des Projekts beitragen.

"Dank ihrer bewährten Methodik für die Implementierung fortschrittlicher Planungslösungen hat bluecrux uns dabei unterstützt, den ersten Schritt bei der Digitalisierung unserer Planungsprozesse zu machen", so San Andres. "Bluecrux verknüpft seine Erfahrung mit Geschäftsprozessen perfekt mit seinem Verständnis für RapidResponse und seiner Expertise im Bereich Change Management."

Über Kinaxis Inc.

Die alltäglichen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten verlangen schnelles Handeln. Kinaxis® bietet die nötige Agilität, um schnelle und zuverlässige Entscheidungen im Bereich der integrierten Unternehmensplanung und der digitalen Lieferkette zu treffen. So können Menschen besser planen, besser leben und die Welt verändern. Innovative Marken schenken uns ihr Vertrauen, weil wir menschliche Intelligenz mit KI und paralleler Planung kombinieren, um Unternehmen bei der Planung aller Szenarien zu unterstützen, Risiken und Chancen zu überwachen und mit dem Tempo des Wandels Schritt zu halten. Auf Basis einer erweiterbaren, cloudbasierten Plattform liefert Kinaxis praxiserprobte Anwendungen, damit alle Beteiligten frühzeitig informiert sind, sie schneller handeln können und Verschwendung vermieden wird. Weitere Neuigkeiten von Kinaxis finden Sie unter Kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über die Wachstumschancen von Kinaxis sowie die potenziellen Vorteile von und die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Kinaxis. Diese Aussagen unterliegen bestimmten Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, darunter unsere Einschätzung der relativen Marktstellung der Produkte und Dienstleistungen von Kinaxis im Vergleich zu Konkurrenzlösungen. Wir warnen ausdrücklich davor, unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge und Entwicklungen von Kinaxis können erheblich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Entwicklungen von Kinaxis wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, sind in den öffentlichen Unterlagen aufgeführt, die Kinaxis bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat. Kinaxis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren bzw. zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Quelle: Kinaxis

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230522005088/de/

Contacts:

Media Relations

Jaime Cook Kinaxis

jcook@kinaxis.com

289-552-4640

Investor Relations

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613