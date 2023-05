Programm bietet Antragstellern weltweit die Möglichkeit, Immobilieninvestitionen in Entwicklungsprojekte in den USA zu tätigen

Walton Global, ein Unternehmen für Immobilieninvestitionen und Grundstücksverwaltung, gibt den Start eines Geschäftsbereichs für beschäftigungsbasierte Einwanderung (EB-5) bekannt, der Antragstellern aus aller Welt die Möglichkeit bietet, in von Walton verwaltete Entwicklungsprojekte in den USA zu investieren. Dieses Programm bildet ein in der Branche einzigartiges Angebot für Antragsteller eines EB-5-Visums, eine Rendite auf ihre Investitionen zu erhalten. Gleichzeitig bietet es Möglichkeiten für Personen, die anstreben eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu erhalten und US-Bürger zu werden.

"Wir freuen uns darauf, die wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in den USA zu unterstützen, indem wir qualitativ hochwertige Unternehmen aufbauen, die den Test der Zeit bestehen werden", sagte Bill Doherty, CEO von Walton Global. "Unsere Strategie besteht darin, in wichtigen Orten im ganzen Land Immobilien zu errichten, die von den Einwohnern positiv aufgenommen werden und den Tourismus fördern. Wir stehen hinter dem, was wir tun und sind bereit, unserer wachsenden Zahl von globalen Kunden und Investoren im EB-5-Bereich außergewöhnliche und fundierte Dienstleistungen zu bieten."

Als eines der bisher einzigen EB-5-Programme, das die Scharia anerkennt, unternimmt Walton Global zusätzliche Schritte, um Investoren einen Mehrwert zu bieten. Zusätzlich zu den 11 weltweiten Niederlassungen wird Walton Global in Ländern wie Brasilien und Taiwan eine zusätzliche, lokalisierte Präsenz schaffen.

"Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Walton. Im Zuge der weltweiten Ausweitung unseres Geschäfts haben unsere Investoren und Kunden uns in den letzten Jahren gefragt, ob wir ihnen bei der Einwanderung in die USA helfen können, und ich bin froh, dass wir ihnen diesen Service nun anbieten können", sagte Matt Keister, Executive Vice President bei Walton Global. "Wir haben ein erstklassiges Team zusammengestellt, das aus Experten auf diesem Gebiet besteht und die Feinheiten des EB-5-Programms genau kennt. Wir arbeiten aktiv mit Einwanderungsagenturen und -gruppen auf der ganzen Welt zusammen, um unsere Dienstleistungen zu erweitern und die wachsende Nachfrage nach legalisierter Einwanderung in die USA zu befriedigen."

Walton Global nimmt derzeit Anfragen für EB-5-Immobilieninvestitionen entgegen. Besuchen Sie walton.com.

Über Walton Global

Walton Global ist ein führendes privates Unternehmen für die Bereiche Grundstücksverwaltung und weltweite Immobilieninvestitionen, das sich auf die Erforschung, den Erwerb, die Verwaltung, die Planung und die Entwicklung von Grundstücken konzentriert. Mit mehr als 44 Jahren Erfahrung kann Walton eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Abwicklung von Grundstücksinvestitionsprojekten in den wachstumsstärksten Metropolregionen Nordamerikas vorweisen. Das Unternehmen verwaltet im Auftrag seiner globalen Investoren, Bauunternehmer, Bauträger und Geschäftspartnern aus der Industrie Vermögenswerte in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar. Walton besitzt, bewirtschaftet und verwaltet mehr als 93.000 Morgen Land in den USA und Kanada. Die Geschäftsbereiche reichen von Grundstücksinvestitionen vor der Erschließung über die Finanzierung von Bauträgergrundstücken bis hin zu Mietobjekten. Weitere Informationen finden Sie unter walton.com.

