DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. Mai

=== 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Interim Management Statement für die ersten vier Monate 08:00 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang) 2022 09:00 DE/Fraport AG, HV *** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote bei 3rd Annual European Financial Integration Conference *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,6 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,5 zuvor: 56,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 54,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 45,0 zuvor: 44,5 09:45 DE/Wirtschaftsrat der CDU, Wirtschaftstag 2023, Berlin 10:00 DE/Nemetschek SE, HV 10:00 DE/Sixt SE, HV 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV 10:00 LU/SAF-Holland SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,7 zuvor: 56,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 54,1 *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,8 11:00 DE/SPD, Jubiläumsfeier "Fortschritt braucht Gerechtigkeit - Seit 160 Jahren Ideen für morgen", u.a. mit Reden von Bundeskanzler Scholz sowie den SPD-Vorsitzenden Esken und Klingbeil, Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,80%-Bundesschatzanweisung über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 12.06.2025 12:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH) Urteil über Auslistung bei Google *** 12:25 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Fireside Chat bei 3rd Annual European Financial Integration Conference 12:30 DE/Deutscher Städtetag, Auftakt-Pk zur Hauptversammlung, Köln 12:45 DE/PK zum 2. Wind-Gipfel u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Habeck 13:00 DE/Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI), Jahreskongress, u.a. mit Keynote und Laudatio bei "Electrifying Ideas Award" von Bundeswirtschaftsminister Habeck (18:40) 14:00 DE/Krones AG, HV 15:00 DE/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem- Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 52,6 zuvor: 53,6 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,2 *** 16:00 US/Neubauverkäufe April PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +9,6% gg Vm 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Deutsche Bahn und Eisenbahnverkehrsgewerkschaft (EVG), Fortsetzung der Tarifverhandlungen, Fulda - EU/Europäisches Gericht (EuG), Mündliche Verhandlung zu irischen Beihilfen für Apple - EU/Abschluss der zweitägigen Tagung der Außenminister - EU/Abschluss des zweitägigen Rats für Wettbewerbsfähigkeit - EU/Rat der Verteidigungsminister ===

