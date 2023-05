Der amerikanische Baumaterialien-Hersteller Eagle Materials Inc. (ISIN: US26969P1084, NYSE: EXP) schüttet am 14. Juli 2023 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents aus. Record date ist der 16. Juni 2023. Damit zahlt der Konzern auf das Jahr gerechnet 1,00 US-Dollar an die Investoren. Die Dividendenrendite von Eagle Materials liegt beim aktuellen Börsenkurs von 167,11 US-Dollar (Stand: 22. Mai 2023) ...

