Die Privatbank hat in den ersten vier Monaten 2023 wieder mehr Gelder anziehen können. Unterstützt von freundlichen Märkten legten die verwalteten Vermögen leicht zu.Zürich - Die Privatbank Julius Bär hat in den ersten vier Monaten 2023 wieder mehr Gelder anziehen können. Unterstützt von freundlichen Märkten legten die verwalteten Vermögen leicht zu. Per Ende April beliefen sich die verwalteten Vermögen (Assets under Management AuM) auf 429 Milliarden Franken gegenüber 424 Milliarden Franken per Ende 2022, wie die Zürcher Vermögensverwaltungsbank am Dienstag...

