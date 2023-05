Carnival PLC - Carnival Corporation Purchase of Shares

Carnival Corporation Purchase of Shares

In accordance with Carnival Corporation & plc's (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK) previously announced stock swap program, Carnival Corporation & plc announces that on 22 May 2023, Carnival Corporation purchased 71,148 Carnival plc ordinary shares at a volume weighted average price paid of £7.81 per share. The highest price paid was £7.92 per share and the lowest price paid was £7.64 per share.

The shares will be held by Carnival Corporation in accordance with the terms of the articles of association of Carnival plc and will not carry voting rights for so long as they are held by Carnival Corporation or its subsidiaries. None of the purchased shares will be cancelled or held as treasury shares.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, a schedule containing detailed information about the individual purchases is set forth below.

Max 7.92 791.600 Min 7.64 764.400 71,148 7.8109 781.0931 Issuer name ISIN Intermediary name Intermediary Code Transaction Date Transaction Time Time Zone Volume Price Currency Platform

Code Transaction reference

number Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 8:26:04 AM BST 208 7.732 GBP XLON 03089028456TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:00:54 AM BST 51 7.752 GBP XLON 03089250426TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:00:54 AM BST 250 7.752 GBP XLON 03089250425TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:00:54 AM BST 469 7.754 GBP XLON 03089250424TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:01:13 AM BST 54 7.746 GBP XLON 03089252267TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:01:13 AM BST 197 7.746 GBP XLON 03089252266TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:01:42 AM BST 36 7.736 GBP XLON 03089254227TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:01:42 AM BST 225 7.736 GBP XLON 03089254228TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:35:21 AM BST 7 7.744 GBP XLON 03089399907TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:37:26 AM BST 1 7.744 GBP XLON 03089407495TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:46:40 AM BST 316 7.744 GBP XLON 03089450577TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:51:23 AM BST 20 7.74 GBP XLON 03089470663TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:53:13 AM BST 163 7.74 GBP XLON 03089478780TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:58:50 AM BST 50 7.738 GBP XLON 03089499127TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:58:50 AM BST 250 7.738 GBP XLON 03089499125TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 9:58:50 AM BST 362 7.74 GBP XLON 03089499126TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 10:07:10 AM BST 92 7.73 GBP XLON 03089529371TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 10:15:02 AM BST 353 7.722 GBP XLON 03089553143TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 10:26:29 AM BST 202 7.716 GBP XLON 03089586352TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 11:26:46 AM BST 250 7.728 GBP XLON 03089758970TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 11:26:46 AM BST 356 7.728 GBP XLON 03089758969TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 11:26:47 AM BST 10 7.726 GBP XLON 03089758993TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 11:26:47 AM BST 99 7.728 GBP XLON 03089758971TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 11:26:47 AM BST 288 7.726 GBP XLON 03089758994TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 11:31:21 AM BST 321 7.72 GBP XLON 03089773453TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 11:45:55 AM BST 346 7.712 GBP XLON 03089818718TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 12:23:05 PM BST 919 7.7 GBP XLON 03089931871TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 12:39:47 PM BST 367 7.696 GBP XLON 03089974495TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 12:39:50 PM BST 52 7.694 GBP XLON 03089974556TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 1:10:52 PM BST 1,638 7.746 GBP XLON 03090062142TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 1:32:29 PM BST 210 7.74 GBP XLON 03090126067TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 1:32:54 PM BST 134 7.738 GBP XLON 03090127257TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 1:32:54 PM BST 202 7.738 GBP XLON 03090127256TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 1:35:12 PM BST 162 7.736 GBP XLON 03090134088TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 1:35:12 PM BST 262 7.736 GBP XLON 03090134083TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 1:46:19 PM BST 17 7.738 GBP XLON 03090166808TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 1:46:19 PM BST 300 7.738 GBP XLON 03090166809TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:25:04 PM BST 18 7.77 GBP XLON 03090303006TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:27:18 PM BST 56 7.764 GBP XLON 03090308407TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:27:18 PM BST 321 7.764 GBP XLON 03090308409TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:27:18 PM BST 1,305 7.764 GBP XLON 03090308408TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:27:56 PM BST 209 7.768 GBP XLON 03090312984TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:30:15 PM BST 100 7.782 GBP XLON 03090320034TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:30:15 PM BST 125 7.782 GBP XLON 03090320035TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:30:27 PM BST 109 7.77 GBP XLON 03090320806TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:30:27 PM BST 150 7.77 GBP XLON 03090320807TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:30:33 PM BST 83 7.77 GBP XLON 03090321090TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:31:33 PM BST 161 7.774 GBP XLON 03090324224TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:31:33 PM BST 171 7.772 GBP XLON 03090324218TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:31:33 PM BST 250 7.774 GBP XLON 03090324222TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:32:37 PM BST 62 7.78 GBP XLON 03090327138TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:32:37 PM BST 206 7.78 GBP XLON 03090327136TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:32:37 PM BST 220 7.78 GBP XLON 03090327137TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:33:05 PM BST 201 7.78 GBP XLON 03090328422TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:33:13 PM BST 147 7.778 GBP XLON 03090328793TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:33:13 PM BST 250 7.778 GBP XLON 03090328792TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:33:20 PM BST 91 7.764 GBP XLON 03090329108TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:33:20 PM BST 126 7.764 GBP XLON 03090329107TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:33:20 PM BST 219 7.768 GBP XLON 03090329106TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:03 PM BST 13 7.748 GBP XLON 03090331231TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:03 PM BST 78 7.744 GBP XLON 03090331232TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:03 PM BST 93 7.744 GBP XLON 03090331234TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:03 PM BST 114 7.744 GBP XLON 03090331233TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:03 PM BST 150 7.748 GBP XLON 03090331197TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:03 PM BST 274 7.748 GBP XLON 03090331196TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:33 PM BST 35 7.728 GBP XLON 03090332511TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:33 PM BST 62 7.726 GBP XLON 03090332515TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:33 PM BST 150 7.728 GBP XLON 03090332510TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:33 PM BST 203 7.728 GBP XLON 03090332509TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:33 PM BST 255 7.726 GBP XLON 03090332516TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:45 PM BST 83 7.724 GBP XLON 03090333265TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:45 PM BST 89 7.724 GBP XLON 03090333267TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:45 PM BST 101 7.724 GBP XLON 03090333266TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:45 PM BST 115 7.726 GBP XLON 03090333264TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:45 PM BST 206 7.726 GBP XLON 03090333263TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:54 PM BST 70 7.72 GBP XLON 03090333885TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:54 PM BST 79 7.718 GBP XLON 03090333887TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:34:54 PM BST 151 7.72 GBP XLON 03090333886TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:00 PM BST 38 7.718 GBP XLON 03090334354TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:00 PM BST 184 7.718 GBP XLON 03090334355TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:00 PM BST 278 7.716 GBP XLON 03090334356TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:08 PM BST 62 7.702 GBP XLON 03090334871TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:08 PM BST 69 7.702 GBP XLON 03090334874TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:08 PM BST 203 7.702 GBP XLON 03090334872TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:08 PM BST 203 7.702 GBP XLON 03090334873TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:19 PM BST 340 7.706 GBP XLON 03090335463TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:37 PM BST 31 7.698 GBP XLON 03090336436TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:37 PM BST 60 7.698 GBP XLON 03090336438TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:37 PM BST 66 7.696 GBP XLON 03090336439TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:37 PM BST 88 7.696 GBP XLON 03090336440TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:37 PM BST 114 7.698 GBP XLON 03090336437TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:55 PM BST 114 7.696 GBP XLON 03090337228TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:55 PM BST 115 7.696 GBP XLON 03090337230TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:58 PM BST 19 7.688 GBP XLON 03090337364TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:58 PM BST 118 7.694 GBP XLON 03090337350TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:35:58 PM BST 256 7.694 GBP XLON 03090337349TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:00 PM BST 38 7.688 GBP XLON 03090337435TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:00 PM BST 41 7.688 GBP XLON 03090337436TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:05 PM BST 22 7.686 GBP XLON 03090337896TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:05 PM BST 56 7.686 GBP XLON 03090337899TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:05 PM BST 97 7.688 GBP XLON 03090337895TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:05 PM BST 108 7.686 GBP XLON 03090337898TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:05 PM BST 228 7.686 GBP XLON 03090337897TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:17 PM BST 102 7.676 GBP XLON 03090338593TRLO1

Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:17 PM BST 184 7.676 GBP XLON 03090338594TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:53 PM BST 84 7.69 GBP XLON 03090340641TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:53 PM BST 101 7.69 GBP XLON 03090340642TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:53 PM BST 101 7.69 GBP XLON 03090340643TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:53 PM BST 212 7.702 GBP XLON 03090340640TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:36:55 PM BST 120 7.69 GBP XLON 03090340689TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:38:08 PM BST 200 7.68 GBP XLON 03090343978TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:38:09 PM BST 101 7.67 GBP XLON 03090344026TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:38:09 PM BST 142 7.67 GBP XLON 03090344027TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:39:19 PM BST 351 7.678 GBP XLON 03090347857TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:42:06 PM BST 93 7.696 GBP XLON 03090357395TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:42:06 PM BST 142 7.696 GBP XLON 03090357393TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:42:06 PM BST 177 7.696 GBP XLON 03090357394TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:42:06 PM BST 218 7.698 GBP XLON 03090357390TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:42:24 PM BST 232 7.692 GBP XLON 03090358503TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:43:59 PM BST 119 7.69 GBP XLON 03090364338TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:43:59 PM BST 235 7.69 GBP XLON 03090364340TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:43:59 PM BST 381 7.688 GBP XLON 03090364341TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:44:07 PM BST 58 7.684 GBP XLON 03090364826TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:44:07 PM BST 90 7.684 GBP XLON 03090364821TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:44:07 PM BST 210 7.686 GBP XLON 03090364808TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:44:07 PM BST 222 7.684 GBP XLON 03090364816TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:45:03 PM BST 59 7.67 GBP XLON 03090368389TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:45:03 PM BST 137 7.67 GBP XLON 03090368388TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:45:29 PM BST 231 7.65 GBP XLON 03090370071TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:46:09 PM BST 219 7.644 GBP XLON 03090372168TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:51:52 PM BST 26 7.698 GBP XLON 03090397461TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:51:52 PM BST 27 7.698 GBP XLON 03090397460TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:51:52 PM BST 160 7.698 GBP XLON 03090397462TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:53:30 PM BST 22 7.726 GBP XLON 03090405920TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:53:30 PM BST 47 7.726 GBP XLON 03090405921TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:53:59 PM BST 10 7.714 GBP XLON 03090408801TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:53:59 PM BST 500 7.714 GBP XLON 03090408800TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:53:59 PM BST 1,250 7.714 GBP XLON 03090408796TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 2:58:31 PM BST 1 7.744 GBP XLON 03090431455TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:01:08 PM BST 250 7.742 GBP XLON 03090442358TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:01:08 PM BST 311 7.742 GBP XLON 03090442360TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:01:08 PM BST 578 7.742 GBP XLON 03090442362TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:01:08 PM BST 750 7.742 GBP XLON 03090442357TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:02:25 PM BST 101 7.736 GBP XLON 03090447866TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:02:25 PM BST 101 7.736 GBP XLON 03090447867TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:02:25 PM BST 347 7.736 GBP XLON 03090447868TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:03:32 PM BST 59 7.726 GBP XLON 03090453994TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:03:38 PM BST 238 7.726 GBP XLON 03090454356TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:06:08 PM BST 112 7.77 GBP XLON 03090462868TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:06:08 PM BST 250 7.77 GBP XLON 03090462867TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:06:08 PM BST 285 7.766 GBP XLON 03090462871TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:07:15 PM BST 208 7.758 GBP XLON 03090466973TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:08:16 PM BST 252 7.76 GBP XLON 03090473329TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:09:02 PM BST 214 7.742 GBP XLON 03090476378TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:11:15 PM BST 249 7.782 GBP XLON 03090487341TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:11:19 PM BST 397 7.78 GBP XLON 03090487733TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:11:26 PM BST 326 7.772 GBP XLON 03090488115TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:17:59 PM BST 42 7.812 GBP XLON 03090517387TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:17:59 PM BST 44 7.814 GBP XLON 03090517385TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:17:59 PM BST 219 7.814 GBP XLON 03090517386TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:18:00 PM BST 164 7.812 GBP XLON 03090517445TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:18:00 PM BST 250 7.812 GBP XLON 03090517444TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:21:16 PM BST 96 7.81 GBP XLON 03090536695TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:21:16 PM BST 162 7.81 GBP XLON 03090536696TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:21:34 PM BST 25 7.808 GBP XLON 03090538185TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:21:34 PM BST 250 7.808 GBP XLON 03090538168TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:21:50 PM BST 382 7.806 GBP XLON 03090540047TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:22:48 PM BST 78 7.798 GBP XLON 03090552859TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:22:48 PM BST 286 7.798 GBP XLON 03090552858TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:24:57 PM BST 285 7.8 GBP XLON 03090579627TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:25:05 PM BST 197 7.792 GBP XLON 03090581355TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:29:09 PM BST 99 7.812 GBP XLON 03090640957TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:29:09 PM BST 250 7.812 GBP XLON 03090640953TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:29:09 PM BST 250 7.812 GBP XLON 03090640955TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:29:09 PM BST 250 7.812 GBP XLON 03090640956TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:30:21 PM BST 213 7.802 GBP XLON 03090659876TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:30:55 PM BST 228 7.794 GBP XLON 03090668765TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:33:11 PM BST 204 7.822 GBP XLON 03090707299TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:33:11 PM BST 250 7.822 GBP XLON 03090707295TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:34:33 PM BST 40 7.818 GBP XLON 03090728327TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:34:33 PM BST 200 7.818 GBP XLON 03090728328TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:36:36 PM BST 91 7.842 GBP XLON 03090758977TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:36:36 PM BST 250 7.842 GBP XLON 03090758972TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:40:32 PM BST 69 7.836 GBP XLON 03090793169TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:40:32 PM BST 146 7.836 GBP XLON 03090793170TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:42:12 PM BST 3 7.828 GBP XLON 03090807204TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:42:12 PM BST 223 7.828 GBP XLON 03090807200TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:46:44 PM BST 27 7.854 GBP XLON 03090837376TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:46:44 PM BST 91 7.854 GBP XLON 03090837380TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:46:44 PM BST 100 7.854 GBP XLON 03090837382TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:46:44 PM BST 172 7.854 GBP XLON 03090837383TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:46:44 PM BST 250 7.854 GBP XLON 03090837377TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:46:44 PM BST 250 7.854 GBP XLON 03090837378TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:46:44 PM BST 250 7.854 GBP XLON 03090837379TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:46:44 PM BST 295 7.854 GBP XLON 03090837381TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 3:57:15 PM BST 261 7.84 GBP XLON 03090918568TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:01:03 PM BST 211 7.878 GBP XLON 03090951446TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:01:45 PM BST 644 7.874 GBP XLON 03090952112TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:01:45 PM BST 1,509 7.874 GBP XLON 03090952111TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:01:54 PM BST 79 7.868 GBP XLON 03090952228TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:01:54 PM BST 173 7.868 GBP XLON 03090952229TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:04:54 PM BST 94 7.884 GBP XLON 03090955642TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:04:54 PM BST 330 7.884 GBP XLON 03090955643TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:05:32 PM BST 56 7.884 GBP XLON 03090959265TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:05:32 PM BST 350 7.884 GBP XLON 03090959264TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:07:42 PM BST 991 7.89 GBP XLON 03090961617TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:08:18 PM BST 83 7.898 GBP XLON 03090962323TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:08:18 PM BST 113 7.898 GBP XLON 03090962325TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:08:18 PM BST 224 7.898 GBP XLON 03090962324TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:11:01 PM BST 249 7.888 GBP XLON 03090965683TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:12:58 PM BST 67 7.874 GBP XLON 03090967442TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:12:58 PM BST 183 7.874 GBP XLON 03090967441TRLO1 Carnival PLC GB0031215220 Merrill Lynch International MLILGB3LELE 5/22/2023 4:17:42 PM BST 25 7.888 GBP XLON 03090972890TRLO1