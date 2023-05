DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Zehn Tage vor einem drohenden Zahlungsausfall der USA hat ein neues Spitzengespräch zwischen Präsident Joe Biden und den oppositionellen Republikanern erneut keinen Durchbruch gebracht. Sowohl Biden als auch der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, bezeichneten ihr Gespräch im Weißen Haus als "produktiv". Es gebe aber noch Meinungsverschiedenenheiten in einigen Bereichen, sagten beide. Bidens Regierung und die oppositionellen Republikaner streiten seit Monaten über eine Anhebung der Schuldengrenze. Ohne eine Einigung droht den USA schon Anfang Juni erstmals in ihrer Geschichte die Zahlungsunfähigkeit, mit potenziell verheerenden wirtschaftlichen und finanziellen Folgen weit über das Land hinaus. US-Finanzministerin Janet Yellen hat wiederholt gewarnt, schon der 1. Juni könnte dieser sogenannte "Tag X" sein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Zwischenbericht für die ersten vier Monate

08:00 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Fraport AG, HV

10:00 DE/Nemetschek SE, HV

10:00 DE/Sixt SE, HV

10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV

10:00 LU/SAF-Holland SE, HV

14:00 DE/Krones AG, HV

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,6 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,4 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,5 zuvor: 56,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 54,2 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 45,0 zuvor: 44,5 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,7 zuvor: 56,2 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 54,1 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,9 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,8 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 52,6 zuvor: 53,6 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,2 16:00 Neubauverkäufe April PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +9,6% gg Vm 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.252,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.209,50 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.928,25 +0,2% Nikkei-225 30.928,24 -0,5% Schanghai-Composite 3.268,49 -0,8% Hang-Seng-Index 19.543,51 -0,7% +/- Ticks Bund -Future 134,04% 0 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 16.223,99 -0,3% DAX-Future 16.263,00 -0,5% XDAX 16.224,69 -0,5% MDAX 27.584,27 -0,2% TecDAX 3.278,82 -0,2% EuroStoxx50 4.385,63 -0,2% Stoxx50 4.074,04 -0,0% Dow-Jones 33.286,58 -0,4% S&P-500-Index 4.192,63 +0,0% Nasdaq-Comp. 12.720,78 +0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,04% +4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Handelsstart kaum verändert erwartet. Gebremst wird das Interesse an Aktien weiterhin durch den drohenden Zahlungsausfall der USA. Ein neues Spitzengespräch zwischen Präsident Joe Biden und den oppositionellen Republikanern hat erneut keinen Durchbruch gebracht. Ohne eine Einigung droht den USA erstmals in ihrer Geschichte die Zahlungsunfähigkeit, mit potenziell verheerenden wirtschaftlich und finanziell globalen Folgen. Allerdings rechnen die Märkte mit einer Einigung in letzter Sekunde, ein Zahlungsausfall ist definitiv nicht eingepreist. Zudem verweisen Analysten auf zahlreiche mögliche Kniffe der US-Fiskalpolitik, die Regierung trotz nicht erhöhter Schuldenobergrenze liquide zu halten. Dies verhindere Panik an den Märkten, animiere aber auch nicht zum Kauf von Risikovermögenswerten wie Aktien, heißt es. Darüber hinaus wartet die Börse auf die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich, Deutschland und der EU.

Rückblick: Etwas leichter - Weder von den globalen Vorlagen bei Aktien noch vom Devisenmarkt kamen nennenswerte Impulse. Mit einem Feuerwerk von 7 Prozent feierte die Börse in Athen den überraschenden Ausgang der Parlamentswahlen. Die Partei des regierenden Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte einen deutlichen Sieg eingefahren - die absolute Mehrheit aber verfehlt. Im Handel zeigt man sich über den marktwirtschaftlichen Kurs der griechischen Wähler erleichtert. Mitsotakis, ermuntert durch das Ergebnis, strebt einen neuen Urnengang an, um alleine regieren zu können. Für Ryanair ging es um 0,8 Prozent nach oben. Die Zahlen lägen geringfügig über den Prognosen, sagte ein Händler. Der geplante Verkauf von Revalea an Banca Ifis dürfte nach Einschätzung der Citigroup den Kapitalpuffer von Mediobanca (+1,6%) um 10 Basispunkte stärken.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Nach dem "Gipfelsturm der vergangenen Woche" gehe es im DAX nun um die Verteidigung der Aufschläge, kommentierte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Eine Konsolidierung im Bereich des neuen Hochs wäre absolut normal. Adidas (+2%) verkauft nach dem Ende der Kooperation mit dem Rapper Kanye West ab Ende Mai einen Teil der Yeezy-Kollektion. Der Erlös soll zum Großteil gespendet werden - hat damit keine Auswirkungen auf die Bilanz. Die Erholung der Adidas-Aktie war auch eine Gegenreaktion auf die Verluste vom Freitag nach der Gewinnwarnung von Foot Locker. Puma gewannen 1,6 Prozent. Siemens Energy (-0,4%) hat den Gamesa-Anteil an Windar Renovables verkauft. Da es keine Informationen zum Preis gebe, sei das Geschäft schwer zu bewerten, so ein Händler. Bei Borussia Dortmund (+16,1%) feierten Anleger den greifbaren Deutschen Meistertitel. Brenntag schlossen nach Abstufung durch Barclays 1,4 Prozent im Minus. Sartorius verloren 1,2 Prozent, nachdem Morgan Stanley den Wert gesenkt hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Aareal legten 2,3 Prozent zu. Die Übernahme der Bank durch eine Investorengruppe wird voraussichtlich bis zum 7. Juni stattfinden. Das Übernahmevehikel Atlantic BidCo habe alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten, teilten die Unternehmen mit.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Noch immer wurde keine Einigung im Streit um die Schuldenobergrenze der USA erreicht. Etwas Hoffnung machte, dass US-Präsident Joe Biden und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy sich nach der Rückkehr des Präsidenten vom G7-Gipfel in Japan treffen wollen, um weiterzuverhandeln. Verhalten zuversichtlich stimmten auch Aussagen Bidens, dass er mit einer baldigen Verbesserung der angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking rechne. Gegen eine solche Verbesserung sprach allerdings, dass China heimischen Unternehmen den Einsatz von Chips des US-Herstellers Micron untersagt hatte. Für die Micron-Aktie ging es um 2,8 Prozent nach unten. Pfizer kletterten um 5,4 Prozent nach oben. Eine Studie zum Diabetes-Präparat Danuglipron zeigte, dass eine hohe Dosis zu nennenswerter Gewichtsabnahme führt. Meta Platforms (+1,1%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass die EU die Facebook-Mutter mit einer Geldstrafe von 1,3 Milliarden Dollar belegt hat. Foot Locker (-8,5%) litten nach dem Kursdebakel vom Freitag weiter unter der jüngsten Gewinnwarnung. Williams Trading hatte die Aktie abgestuft, ebenso wie die Titel von Nike (-4%).

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,35 +8,6 4,26 -7,0 5 Jahre 3,77 +3,4 3,74 -22,6 7 Jahre 3,75 +4,0 3,71 -21,6 10 Jahre 3,72 +4,0 3,68 -15,9 30 Jahre 3,97 +4,2 3,93 0,1

Die Anleiherenditen setzten ihre jüngste Aufwärtstendenz fort. In der Vorwoche hatte es einige falkenhafte Kommentare von US-Notenbankern gegeben. Die Erwartungen schwänden, dass die Fed noch in diesem Jahr zu Zinssenkungen übergehen werde, sagten Teilnehmer.

