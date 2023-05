Die Krones AG (ISIN: DE0006335003) wird an diesem Dienstag ihre diesjährige Hauptversammlung in Neutraubling abhalten. Krones will für das Jahr 2022 eine Dividende von 1,75 Euro je Aktie ausschütten. Im Vorjahr zahlte Krones eine Dividende von 1,40 Euro je Aktie. Beim aktuellen Börsenkurs von 110,20 Euro ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 1,59 Prozent. Krones langfristige Dividendenpolitik sieht eine Ausschüttung ...

