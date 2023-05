The following instruments on XETRA do have their first trading 23.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.05.2023Aktien1 AU0000251514 Associate Global Partners Ltd.2 CA43758P1080 Homerun Resources Inc.3 US00547W3079 Adamis Pharmaceuticals Corp.4 CA03634K1030 Anonymous Intelligence Company Inc.5 US5856464095 Melrose Industries PLC ADRAnleihen1 US912810TS78 United States of America2 DE000DD5A234 DZ BANK AG3 AT0000A33TM1 Erste Group Bank AG4 US808513CD58 Charles Schwab Corp.5 US808513CE32 Charles Schwab Corp.6 US278062AK03 Eaton Corp.7 US302491AY14 FMC Corp.8 US302491AX31 FMC Corp.9 US302491AW57 FMC Corp.