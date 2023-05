Emittent / Herausgeber: ILI.DIGITAL AG / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

ILI.DIGITAL AG baut Leistungsspektrum für künstliche Intelligenz (KI) deutlich aus Teams um 30 KI-Spezialisten erweitert

Zahlreiche Digitalisierungsprojekte mit KI-Bezug bereits realisiert und in Umsetzung

Integration von KI-Anwendungen in nahezu jeder Digitalisierungsstrategie erwartet Karlsruhe, 23. Mai 2023. Die ILI.DIGITAL AG, ein auf Digitalisierungs- und Transformationsprozesse spezialisiertes Beratungs- und Softwareunternehmen mit Sitz in Karlsruhe, baut ihre Kompetenz für künstliche Intelligenz massiv aus. An den Standorten Karlsruhe und Lahore (Pakistan) werden die Entwicklerteams entsprechend mit KI-Experten erweitert. Zu den rund 150 Entwicklern sind weitere dreißig Spezialisten für generative KI hinzugestoßen, die nun die Projektteams durch ihr spezielles Know-how unterstützen. Die neuen Teammitglieder werden in die bereits laufenden und zukünftigen Digitalisierungsprojekten in den Bereichen Industrie, Dienstleistungen und Finanzen umfassende KI-Anwendungen integrieren. Diverse erfolgreiche KI-Projekte hat ILI.DIGITAL bereits realisiert. So erkennt die von ILI.DIGITAL entwickelte App für das Chemieunternehmen Renolit zur Vermessung von Gebäuden selbständig Fassaden und andere Bereiche, die bei einer Fassadengestaltung oder -renovierung in die Materialberechnung einfließen sollen. Noch vor Ort kann in der KI- und Augmented Reality-gestützten App direkt ein Angebot für den Kunden mit einer sehr genauen Preiskalkulation generiert werden, was den Kundenservice nachhaltig verbessert. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist ein 3D-Produktkonfigurator, den ILI.DIGITAL für einen Automobilzulieferer und Hersteller von Elektroladekabeln entwickelt hat. Mit dieser digitalen Lösung wird es den Endkunden des Zulieferers ermöglicht, die Ladekabel in der digitalen Benutzeroberfläche zu sehen und maßgeschneiderte Produkte zu bestellen. Davon profitiert auch der Zulieferer, der neue Erkenntnisse über die Bedürfnisse und Anforderungen seiner Kunden gewinnen und Marktprognosen erstellen kann. Im Moment arbeitet die ILI.DIGITAL AG an mehreren Projekten mit generativer künstlicher Intelligenz, darunter das Projekt ‚Prompt Engineer' für zwei langjährige Auftraggeber. Im Rahmen dieses Projekts wird ein KI-Bot entwickelt, mit dem Vertriebsingenieure im Kundengespräch prüfen können, ob ein ähnliches Projekt intern schon einmal umgesetzt wurde. Dadurch können Chancen und Risiken und das vorhandene Wissen innerhalb der Organisation schnell und effektiv abgerufen werden. Ein weiteres Projekt, für das verstärkt KI-Spezialisten im Team benötigt werden, ist die Anwendung "gecco2". Mit "gecco2", das ILI.DIGITAL zusammen mit einer Volksbank und der Schweizer Beratungsfirma myclimate entwickelt hat, können Firmen ihren ökologischen Fußabdruck auf Basis ihres ökonomischen Fußabdrucks bzw. ihrer Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) berechnen. Dabei kommt generative künstliche Intelligenz zum Einsatz. Aktuell arbeitet ILI.DIGITAL AG an der Umsetzung der Messung von Scope 3-Treibhausgasemissionen. Die Messung dieser indirekten Emissionen entlang der Wertschöpfungskette eines Unternehmens wie beispielsweise der durch eingekaufte Waren und Dienstleistungen verursachten Emissionen ist sehr aufwendig. Durch die fertige Lösung können Unternehmen ihren ökologischen Fußabdruck vollständig erfassen. Dr. Serhan Ili, Gründer und CEO der ILI.DIGITAL AG: "KI und ChatGPT sind zu Buzzwords der fortschreitenden Digitalisierung geworden. Wie auch die aktuelle Diskussion über den Einsatz künstlicher Intelligenz zeigt, ist ein kreativer, aber auch verantwortungsvoller Umgang damit notwendig. Genau hier setzen wir an. Wir stärken unsere Expertise und Schlagkraft für eine sinnvolle Einbindung von KI in Digitalisierungsprozessen. Wir sind überzeugt, dass KI eine neue Evolutionsstufe erreicht hat und ein unerlässlicher Bestandteil in der Industrie und Dienstleistungsbranche wird. Unsere neuen KI-Teams werden Lösungen entwickeln und umsetzen, die selbständig lernen, sich immer weiter verbessern und damit nachhaltigen Mehrwert generieren." "Die richtigen Teammitglieder mit Fokus auf KI zu finden, ist in Zeiten des Fachkräftemangels herausfordernd, aber absolut möglich. Neben der fachlichen Kompetenz zählen für uns vor allem die Teamkompatibilität und Leidenschaft, Innovation und Transformationsprozesse bei unseren Kunden voranzutreiben. Leistung wird bei uns gesehen und belohnt. Das demonstriert auch die Auszeichnung der ILI.DIGITAL AG als "Best Place to Work 2023", ergänzt Vinicius Ferraz, COO der ILI.DIGITAL AG. Über ILI.DIGITAL AG Die ILI.DIGITAL AG ist ein spezialisiertes Beratungs- und Softwareunternehmen mit Fokus auf Digitalisierung, Innovation und nachhaltige Transformation. Als "The No. 1 Digital Business Builder" berät ILI.DIGITAL AG vorwiegend internationale Konzerne und führende Mittelständler aus verschiedenen Branchen dazu, wie sie ihr Geschäftsmodell digital erweitern und verbessern können. Das 2010 von Dr. Serhan Ili gegründete Unternehmen setzt gemäß seiner bewährten "3-6-12-24-48"-Formel Digitalisierungsprojekte innerhalb kürzester Zeit um. Dabei wird das gesamte Spektrum abgedeckt - von Strategie, Design, Softwareentwicklung bis zur Skalierung der Lösung. ILI.DIGITAL AG beschäftigt über 180 Mitarbeiter:innen in Karlsruhe, Lahore (Pakistan) sowie in Seoul. Weitere Informationen finden Sie hier: https://ili.digital/ ILI.DIGITAL AG

