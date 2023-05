Der DAX dürfte am Dienstag nahezu unverändert ins Rennen gehen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn auf Xetra signalisierte der X-DAX einen unveränderten Start bei 16.224 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte auf dem Niveau starten, auf dem er am Vortag den Handel verlassen hatte. In der vergangenen Woche hatte der DAX ein Rekordhoch erreicht. Der schwelende Streit in den USA um die Schuldenobergrenze hatte zuletzt allerdings die Stimmung getrübt. Alle aktuellen Entwicklungen ...

