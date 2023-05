Berlin - CDU-Chef Friedrich Merz hat die SPD zu deren 160. Jubiläum als "unverzichtbar" gewürdigt. "Die deutschen Sozialdemokraten haben in den vergangenen 160 Jahren die dunkelsten Stunden deutscher Geschichte erlebt", sagte Merz dem Portal "web.de".



Sozialdemokraten seien verfolgt und ermordet worden, "weil sie für ihre Sache einstanden". Die SPD sei aber immer wieder aufgestanden. "Sie ist ein unverzichtbarer Streiter für Gerechtigkeit und Demokratie", so Merz. Als erster Vorläufer der SPD war im Jahr 1863 der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet worden.



Ihren heutigen Namen gab sich die Partei im Jahr 1890. Die Sozialdemokraten feiern am Dienstag im Willy-Brandt-Haus ihr 160-jähriges Bestehen. Bei den Feierlichkeiten sollen auch zahlreiche prägende Persönlichkeiten der Partei dabei sein, allerdings fehlen auch prominente Namen wie Altkanzler Gerhard Schröder oder der frühere Parteichef Oskar Lafontaine.

