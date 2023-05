Der Aktienkurs von Delivery Hero markierte Anfang Januar 2021 das All Time High bei 145,40 Euro und hat seit diesem Zeitpunkt eine lange Durststrecke hinter sich. Aktien, welche die Gewinnschwelle noch nicht erreicht haben, haben seit November 2021 keinen leichten Stand bei den Marktteilnehmern. Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform und bietet seinen Service in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...