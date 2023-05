Erfurt (ots) -Anlässlich des Deutschen Diversity-Tages fragt KiKA Expert*innen nach ihrer Meinung: Wie nehmen sie die KiKA-Plattformen und -Formate wahr? Werden marginalisierte Gruppen ausreichend repräsentiert, und was können Medienschaffende beim Kinderkanal von ARD und ZDF besser machen? In einem Austausch-Forum schildern dazu Katharina Roeb vom Bayerischen Rundfunk und Host des queeren Podcasts "Willkommen im Club" und die taube Performerin und Autorin Cindy Klink den anwesenden KiKA-Redakteur*innen ihre Eindrücke und geben Empfehlungen für die zukünftige Angebotsgestaltung."Als öffentlich-rechtliches Kindermedienangebot ist es unser Anspruch, ein KiKA für alle zu sein. Nur wenn wir allen Kindern zuhören, ihnen Zugänge zu unserem Portfolio ermöglichen und vielfältige Lebensrealitäten abbilden, können wir diesem Anspruch gerecht werden. Daher sind Dialogformate, externes wie internes Feedback und Aktionen wie am heutigen Tag wichtig", sagt KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk.Die Aktion ist Teil des Diversitäts-Engagements von KiKA. Seit 2020 nimmt KiKA jährlich am Aktionstag der Charta der Vielfalt teil und bietet regelmäßig Schulungen, Workshops und Impulsvorträge für die Mitarbeitenden an. Weitere Informationen zum Themenfeld sowie ein Videointerview mit Daniel Seiler als verantwortlichen Redakteur für das Themenfeld finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5515141