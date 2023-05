Im Gartner Magic Quadrant für Leader für Lieferkettentransparenz in Echtzeit wird FourKites auch weiterhin als Leader für seine Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision eingestuft

Das führende Unternehmen für Supply Chain Visibility in Echtzeit FourKites gab heute bekannt, dass es zum dritten Mal in Folge als Leader im 2023 Gartner Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms* (RTTVPs) eingestuft wurde. Von den 9 Anbietern, die in diesem Bericht evaluiert wurden, ist FourKites das einzige Unternehmen im Quadranten der Leaders und weist die umfassendste Vollständigkeit hinsichtlich der Vision auf.

FourKites, die größte globale Lösung für Visibilität, überwacht 3 Millionen Sendungen pro Tag über alle Verkehrsträger hinweg und vernetzt die globalen Lieferketten von 50 der Fortune-500-Unternehmen, darunter auch von Kunden wie Barilla, Henkel, Bayer, Dow, Volvo Group, Cargonerds, Spotos and Bacardi. Im Jahr 2022 verzeichnete FourKites einen Zuwachs von 70 gegenüber dem Vorjahr bei den weltweiten Kunden insgesamt über 1.200 einen Zuwachs von fast 50 bei den Gesamtlieferungen und einen Zuwachs von 37 bei den angeschlossenen Betrieben, von denen letztere nun über 3,2 Millionen einzelne Betriebe auf der ganzen Welt umfassen. In Europa verzeichnete FourKites ein 2-faches Wachstum bei den Sendungen in 120 Ländern und Gebieten, einen Zuwachs von 40 bei den europäischen Kunden, einen Zuwachs von 24 bei der Anzahl der Spediteure, die Sendungen verfolgen, und fast 3 Milliarden getrackte Meilen in der Region.

"2022 war ein Jahr des enormen Wachstums und der Beschleunigung unseres Geschäfts", sagte CEO und Gründer Mathew Elenjickal von FourKites. "Wir haben nicht nur unsere Verlader- und Spediteursbasis auf der ganzen Welt vergrößert, sondern auch strategische Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Branche geschlossen, unsere Führungsetage mit erfahrenen Führungskräften erweitert und gemeinsam mit unseren Kunden weitere Innovationen entwickelt, um einen bedeutenden geschäftlichen Mehrwert für ihre wichtigsten Probleme zu schaffen. Wir sind stolz darauf, erneut von Gartner als Leader anerkannt zu werden."

Was Kunden zu Gartner Peer Insights sagen

FourKites erhält immer wieder Auszeichnungen für sein einzigartiges kundenorientiertes Innovationsmodell, für die Reife seiner multimodalen End-to-End-Plattform und für sein unermüdliches Engagement für den Erfolg seiner Kunden.

"Das Management der Lieferkette hat viel an Kompliziertheit verloren. Es ist eine Freude, zu wissen, dass unsere Fracht sicher ausgeliefert wurde, denn mit FourKites kann unser Team genau verfolgen, wo genau die Fracht sich befindet. Der Zugriff auf die von FourKites bereitgestellten Daten und Analysen ist für die Entscheidungsfindung, die Kontrolle der Artikel, die unsere Anlage verlassen, und die effiziente Überwachung der Sendungen unerlässlich."

Global Mobility Project Manager, VK, Finanzen

"Als Lösungsanbieter bietet FourKites eine bemerkenswerte Abdeckung und Support-Erfahrung. Sie sind ein Beschleuniger unserer digitalen Transformationsinitiativen und ein großartiger Partner, der proaktiv nach Feedback sucht, um künftige Bedürfnisse und Innovationen für seine Roadmap zu ermitteln."

Global Futurist, VK, Software-Industrie

"Um unsere Kunden zufriedenzustellen, brauchen wir eine Plattform, die es den Fachleuten der Lieferkette ermöglicht, schnell zu handeln, um ihre Aufträge zu erfüllen. Um Entscheidungen zu treffen, zu regeln, was unsere Einrichtungen verlässt, und Sendungen effektiv zu verfolgen, benötigen wir Zugang zu den Daten und Analysen, die FourKites uns zur Verfügung stellt. Die Benutzeroberfläche ist relativ einfach gehalten und kann an die Bedürfnisse jedes einzelnen Benutzers angepasst werden, was die Nutzung sehr einfach macht. Da das Produkt in den USA so erfolgreich ist, wollen wir es auf unsere Niederlassungen und Tochtergesellschaften im Ausland ausweiten, um von seiner Popularität zu profitieren."

VP of Supply Chain, Services (Nicht-Regierungsorganisationen) Industrie

"Die Zusammenarbeit mit FourKites war großartig. Sie liefern konstant innovative Ideen und bringen neue Funktionen oder Produkte auf den Tisch. Sie hören auch sehr gut auf das Feedback der Kunden und stellen sicher, dass die neuen Funktionen oder Upgrades den Bedürfnissen der Kunden entsprechen."

Transportation Systems Analyst, Verbrauchsgüterindustrie

"FourKites verschafft uns bisher für unmöglich gehaltene Einblicke in unsere Lieferkette. Die Lieferbenachrichtigungen und die Echtzeit-Vorhersage der voraussichtlichen Ankunftszeit (ETA) erhöhen die Effizienz und die von FourKites bereitgestellten aggregierten Daten eröffnen uns die Möglichkeit eines Kontrollzentrums."

Director Domestic Transportation, Einzelhandel

"Die Plattform von FourKites ist vollständig und ausgereift, was die Verfolgung von See-, Bahn- und Lkw-Transporten angeht, aber sie bietet noch so viel mehr, wenn man die Tools für das Hof-Management und die Terminplanung betrachtet. Die Onboarding- und Customer Success-Teams von FourKites sind professionell und hilfsbereit. Sie sind unsere Partner auf dieser kontinuierlichen Reise.

Supply Chain Professional, Einzelhandel

FourKites ist branchenweit führend bei Innovationen und bietet einen beispiellosen Mehrwert

FourKites leistete 2014 Pionierarbeit in der Kategorie Echtzeit-Transportvisibilisierungslösungen (RTTV) und war das erste Unternehmen, das die Echtzeittransparenz über die gesamte Lieferkette hinweg ausdehnte, von den Höfen bis zu den Lagern und mehr. Neben strategischen Investitionen im Jahr 2021 von den Branchenschwergewichten Qualcomm Ventures, LLC, Volvo Group Venture Capital AB und Zebra Technologies hat FourKites kürzlich strategische Allianzen mit Mitsui Co., Ltd., FedEx, Quiet Platforms, Sony, Microsoft und Narvar geschlossen. Darüber hinaus wurde FourKites von SupplyChainBrain, Blue Yonder, Builtin Chicago, Manhattan Associates für seine Branchenführerschaft und Innovation ausgezeichnet und ist eines von nur vier Transport- und Logistikunternehmen, die den Best in Business Award von Inc. erhalten haben.

Zu den jüngsten Innovationen von FourKites gehören Sustainability Hub, der Führungskräften in der Lieferkette fortschrittliche Möglichkeiten zur Verfolgung von Emissionen und zur Berichterstattung bietet; Data Connector, das es den Kunden ermöglicht, automatisch auf FourKites-Daten zuzugreifen und diese direkt in ihren bestehenden Business Intelligence-Tools zu nutzen, um so die Zeit bis zu den ersten Erkenntnissen zu verkürzen; und FourKites Connect, das den Prozess der Spediteur-Konnektivität von Stunden oder sogar Tagen auf nur wenige Minuten beschleunigt.

Gartner, Magic Quadrant für Real-Time Transportation Visibility Platforms, Carly West, Oscar Sanchez Duran, Nathan Lease, 16. Mai 2023.

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen oder eine andere Bezeichnung erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist ein eingetragenes Markenzeichen und Dienstleistungsmarke und Magic Quadrant und PEER INSIGHTS sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endanwender, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen, dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte und Dienstleistungen, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über FourKites

FourKites die weltweit führende Plattform für Transparenz in der Lieferkette, erweitert die Sichtbarkeit über den Transport hinaus auf Höfe, Lagerhäuser, Filialen und darüber hinaus erweitert. FourKites verfolgt täglich mehr als 3 Millionen Sendungen auf der Straße, Schiene, im Seeverkehr, in der Luft, als Paket und auf der letzten Meile und erreicht mehr als 200 Länder und Territorien. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Lieferketten von A bis Z zu unterstützen. Mehr als 1.000 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der 10 größten Hersteller von Verbrauchsgütern und 18 der 20 größten Lebensmittel- und Getränkehersteller verlassen sich auf FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

