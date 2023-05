DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Knapp 300.000 Wohnungen im Jahr 2022 gebaut

In Deutschland sind im vergangenen Jahr 295.300 Wohnungen gebaut worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 1.900 Wohnungen oder 0,6 Prozent mehr als im Vorjahr. In den Zahlen sind sowohl die Baufertigstellungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. Das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel von jährlich 400.000 Wohnungen wurde damit deutlich verfehlt.

HDE senkt Prognose für Onlinehandel leicht

Mit Blick auf die nach wie vor hohe Inflation und die dementsprechend schlechte Konsumstimmung senkt der Handelsverband Deutschland (HDE) seine Prognose für die Umsätze im Onlinehandel für 2023 auf 89,4 Milliarden Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem nominalen Plus von 5,8 Prozent, wie der Verband mitteilte. Noch zu Jahresbeginn war der HDE demnach von einem Plus von 8 Prozent ausgegangen.

Gewerkschaftschef Vassiliadis begrüßt Industriestrompreis

Der Chef der Chemie-Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, begrüßt den von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigten Industriestrompreis. "Wenn wir die Chemie und die verbundenen Wertschöpfungsketten im Land halten wollen, brauchen wir wettbewerbsfähige Energiepreise. Es geht nicht um dauerhafte Subventionen, sondern um eine Überbrückung, bis genug erneuerbare Energien zur Verfügung stehen", sagte Vassiliadis der Rheinischen Post. Die USA kämpften mit Subventionen im großen Maßstab darum, die Industrie zurückzuholen.

Weiter kein Durchbruch bei Gesprächen über drohenden US-Zahlungsausfall

Zehn Tage vor einem drohenden Zahlungsausfall der USA hat ein neues Spitzengespräch zwischen Präsident Joe Biden und den oppositionellen Republikanern erneut keinen Durchbruch gebracht. Sowohl Biden als auch der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, bezeichneten ihr Gespräch im Weißen Haus im Anschluss als "produktiv". Es gebe aber noch Meinungsverschiedenenheiten in einigen Bereichen, sagten beide. Bidens Regierung und die oppositionellen Republikaner streiten seit Monaten über eine Anhebung der Schuldengrenze.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Apr +25,6 Mrd GBP (Vj: +13,7 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Apr PROGNOSE: +17,6 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Apr +11,5 Mrd GBP (Vj: +1,1 Mrd GBP)

Singapur Verbraucherpreise Apr +5,7% gg Vj (PROG: +5,5%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Apr +5,0% (März: +5,0%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2023 03:11 ET (07:11 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.