Die re:publica 23 findet vom 5. bis zum 7. Juni 2023 in Berlin statt. Das Festival für die digitale Gesellschaft steht in diesem Jahr unter dem Motto "Cash". Lasst uns über Geld sprechen: Vom 5. bis zum 7. Juni 2023 findet in der Arena Berlin und im Festsaal Kreuzberg die re:publica statt (Bild: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...