DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Julius Bär nach Zahlenausweis schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit kleinen Abgaben in den Handel am Dienstag gestartet. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 16.211 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 4.375 nach unten. Nichts Neues gibt es von dem drohenden Zahlungsausfall der USA. Ein neues Spitzengespräch zwischen Präsident Joe Biden und den oppositionellen Republikanern hat erneut keinen Durchbruch gebracht, auch wenn von "produktiven" Gesprächen die Rede war.

Einkaufsmanager-Indizes aus Europa durchwachsen

Ohne eine Einigung droht den USA erstmals in ihrer Geschichte die Zahlungsunfähigkeit, mit potenziell verheerenden wirtschaftlich und finanziell globalen Folgen. Finanzministerin Janet Yellen hat wiederholt gewarnt, schon der 1. Juni könnte dieser sogenannte "Tag X" sein. An der Börse wird weiterhin davon ausgegangen, dass eine Lösung gefunden und ein Zahlungsausfall damit verhindert wird. Die Verunsicherung bremst gleichwohl das Interesse an Risikovermögenswerten wie Aktien.

Ansonsten stehen am Vormittag die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus Frankreich, Deutschland und der EU auf der Agenda. Bereits veröffentlicht wurden die Daten aus Frankreich und Deutschland. Während der Sammelindex in Frankreich unter den Erwartungen blieb, fiel er in Deutschland besser aus. Die Daten aus Deutschland zeigen kein einheitliches Bild. Der Industrieindex enttäuscht klar und ist tiefer in den Kontraktionsbereich gefallen - auch deutlicher als ohnehin befürchtet. Dagegen überrascht der Servicesektor mit einem Anstieg ebenso klar positiv. Klarheit über die konjunkturellen Perspektiven Deutschlands liefern die Stimmungsindikatoren für die Marktstrategen der Helaba daher nicht.

Die Aktie des Schweizer Vermögensverwalters Julius Bär gibt um 8 Prozent nach. Das Sentiment leidet darunter, dass die Assets under Management (AuM) laut RBC mit 429 Milliarden Franken rund 3 Prozent unter der eigenen Schätzung ausgefallen seien. Währungseffekte, vor allem die Aufwertung des Schweizer Franken zum Dollar, beeinträchtigten die verwaltete Vermögenssumme (AuM). Aber auch die Bruttomarge habe die Erwartung knapp verfehlt.

BT Group starten mit Aufschlägen von 0,5 Prozent in den Handel. Stützend wirkt die Nachricht, dass die von Patrick Drahi kontrollierte Altice weitere 650 Millionen Aktien des Telekommunikationskonzerns gekauft hat. Damit steigt die Beteiligung auf 24,5 von zuvor 18 Prozent. Altice hat erklärt, keine Übernahme zu planen.

Bollore soll Vivendi-Aktien verkaufen

Bei hohen Umsätzen geben Vivendi um 8,2 Prozent nach. Marktteilnehmer verweisen darauf, dass Großaktionär Vincent Bollore einen Teil seiner Aktien verkauft haben soll. Damit werde nun an der Börse ausgepreist, dass Bollore ein Übernahmeangebot vorlegen werde, heißt es.

Tagesgewinner im DAX sind Qiagen mit plus 2,4 Prozent - Morgan Stanley hat das Papier auf "Overweight" erhöht.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.374,90 -0,2% -10,73 +15,3% Stoxx-50 4.057,20 -0,4% -16,84 +11,1% DAX 16.210,93 -0,1% -13,06 +16,4% MDAX 27.651,56 +0,2% 67,29 +10,1% TecDAX 3.288,94 +0,3% 10,12 +12,6% SDAX 13.627,75 +0,1% 7,12 +14,3% FTSE 7.762,82 -0,1% -8,17 +4,3% CAC 7.445,03 -0,4% -33,13 +15,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,46 +0,01 -0,11 US-Zehnjahresrendite 3,72 +0,01 -0,16 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:03 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0801 -0,1% 1,0806 1,0798 +0,9% EUR/JPY 149,49 -0,2% 149,80 149,68 +6,5% EUR/CHF 0,9715 +0,0% 0,9716 0,9711 -1,8% EUR/GBP 0,8702 +0,1% 0,8694 0,8696 -1,7% USD/JPY 138,41 -0,1% 138,64 138,62 +5,6% GBP/USD 1,2414 -0,2% 1,2428 1,2416 +2,6% USD/CNH (Offshore) 7,0627 +0,2% 7,0646 7,0503 +2,0% Bitcoin BTC/USD 27.276,99 +1,4% 27.417,64 26.873,18 +64,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,83 72,05 -0,3% -0,22 -10,0% Brent/ICE 75,73 75,87 -0,2% -0,14 -9,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,82 29,71 -3,0% -0,90 -63,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.958,40 1.969,80 -0,6% -11,41 +7,4% Silber (Spot) 23,27 23,68 -1,7% -0,40 -2,9% Platin (Spot) 1.064,73 1.072,00 -0,7% -7,28 -0,3% Kupfer-Future 3,62 3,68 -0,8% -0,06 -5,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2023 03:57 ET (07:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.