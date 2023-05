München (ots) -LEONINE Studios unterzeichnet die Charta der Vielfalt und unterstreicht damit das Engagement, sich für ein Arbeitsumfeld einzusetzen, das Vielfalt in all ihren Formen fördert und respektiert.Sarah Fischer, Chief People & Sustainability Officer der LEONINE Studios sagt: "Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt unterstreichen wir unser Commitment für ein diverses, wertschätzendes Arbeitsumfeld. Neben internen Trainings, wie z.B. "Unconscious Biases" oder "Beyond Stereotypes" und unserem internen Diversity-Netzwerk wollen wir gemeinsam mit dem gesamten Team Maßnahmen umsetzen, die helfen ein Klima des gegenseitigen Respekts und Vertrauens zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass ein diverses Team ein besseres Team ist - unsere vielfältigen Hintergründe, Meinungen und Lebensrealitäten inspirieren und bereichern unsere Kreativität und unsere Innovationskraft."Auch auf inhaltlicher Ebene befassen sich die LEONINE Studios und ihre Produktionsunternehmen mit Diversität. So produziert W&B Television z.B. die Serie EVA SCHATZ (https://www.presseportal.de/pm/151427/5325280) mit ChrisTine Urspruch für die ARD/Degeto, SEO Entertainment dreht ab Juli die zweite Staffel der für den Grimme-Preis und den Deutschen Entertainment Award nominierten Serie DOWN THE ROAD (https://www.presseportal.de/pm/153003/5499943) für die ARD-Mediathek und den SWR und von gebrueder beetz Filmproduktion stammt die Radio Bremen/MDR Doku-Serie unterAlmans (https://www.presseportal.de/pm/7880/5382081) mit Salwa Houmsi für die ARD-Mediathek und Das Erste.Die Charta der Vielfalt e.V. ist eine Arbeitgebendeninitiative, die sich für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld einsetzt, das alle Beschäftigten - unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft ein wertschätzendes Arbeitsumfeld bietet.Über die Charta der VielfaltWeitere Infos finden Sie auf der Webseite Charta der Vielfalt - Für Diversity in der Arbeitswelt (charta-der-vielfalt.de) (https://www.charta-der-vielfalt.de/).Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction. Wir vertreiben Inhalte im Kino und im Home Entertainment und lizenzieren sie an Programmanbieter aller Art. Unsere marktführende Lizenzbibliothek umfasst Programme aller Formate und Genres.Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken gebrueder beetz Filmproduktion | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film.LEONINE Studios ist unabhängig und bietet allen Akteuren der Medienbranche ein Premium Content Angebot.Pressekontakt:Henriette GutmannHead of Corporate Communication & Sales Marketing, LEONINE StudiosTel. +49 (0)89 999 513 - 0Email: communication@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5515275