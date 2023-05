Im Bieterwetterstreit um die Bundesliga-Medienrechte sind nur noch drei Private-Equity-Firmen im Rennen. Bei dem umstrittenen Deal sollen 12,5 Prozent der Rechte für eine Milliardensumme an die Finanzinvestoren verkauft werden. Entscheiden sich die Klubs für den Deal, würden die nationalen und internationalen Medienrecht in eine Tochtergesellschaft namens DFL MediaCo GmbH & Co. KGaA ausgelagert werden. Laut DFL sollen die neuen Geldgeber aber keine oder nur sehr eingeschränkte Mitbestimmungsrechte ...

