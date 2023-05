Kassel (ots) -Heiko Hauser: "Neutralität bei der Kundenberatung hat für uns oberste Priorität.""Wir planen weder in diesem Jahr noch künftig eigene Finanzprodukte wie beispielsweise Aktienfonds aufzulegen", erklärt Heiko Hauser, Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur. Er begründet dies "mit der Pflicht, in der Beratungssituation auf der Seite des Kunden zu stehen". Die damit verbundene Neutralität bei der Beratung wäre unvereinbar mit dem Angebot eines eigenen Finanzproduktes. "Wenn wir einen Plansecur Fonds anböten, bestünde immer die Gefahr, dass diesem in der Beratung der Vorzug gegeben würde", sagt Heiko Hauser, und bekräftigt: "Genau das wollen wir nicht."Plansecur verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro. "Es gibt genügend Finanzprodukte auf dem Markt, um das Geld unserer Kundschaft nachhaltig, sicher und renditestark anzulegen", so Heiko Hauser. Er verweist auf zwei weitere Grundsätze der "Finanzberatung à la Plansecur": die 100-prozentige Eigenkapitalfinanzierung der Gruppe und die Kundenberatung im Team.Objektivität, die in der Branche ihresgleichen suchtSo sind an der Finanzberatungsgruppe keine externen Investoren beteiligt, sondern sie gehört mehrheitlich den Beratern, die das Unternehmen als Gesellschafter besitzen. Daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben, sondern verstehen sich als neutrale Beratungsinstanz. "Es stellt in der Finanzberatungsbranche eine absolute Ausnahme dar, dass unsere Beraterschaft keinerlei Vorgaben in Bezug auf bestimmte Finanzprodukte oder Provisionen auferlegt bekommt", hebt Heiko Hauser eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale seines Unternehmens hervor, und stellt klar: "Dadurch können wir in der Beratung eine Objektivität an den Tag legen, die in der Branche ihresgleichen sucht."Beratung im Team ein Leben langEin weiterer Eckpfeiler einer objektiven und ausgewogenen Beratung besteht darin, dass jeder Berater in ein Team eingebettet ist. In diesem werden Kundenanforderungen besprochen, damit in Beratungen mehr als eine Meinung einfließt. Erörterungen von Kundensituationen erfolgen anonym, um die Vertraulichkeit zwischen Kunde und Berater zu gewährleisten, während gleichzeitig durch das Teamkonzept eine Analyse der Kundensituation durch mehr als einen einzelnen Berater gewährleistet wird.Hinzu kommt, dass Plansecur bei der Beratung Wert legt auf eine ganzheitliche Analyse der Lebenssituation und die Entwicklung eines individuellen Finanzkonzepts. "Uns geht es darum, die finanzielle Situation unserer Kunden nach Möglichkeit ein Leben lang im Auge zu behalten, statt etwa nur auf kurzfristige Rendite zu setzen", verdeutlicht Plansecur-Chef Heiko Hauser das Beratungskonzept. Er erläutert: "Unsere Kunden erhalten nicht nur eine umfassende Beratung, die alle finanziellen Aspekte ihres Lebensweges umfasst, sondern auch eine ausführliche Dokumentation, in der alle Annahmen und Entscheidungen schriftlich festgehalten sind. Bei Veränderungen wird diese flexibel angepasst, um neuen Entwicklungen entsprechend Rechnung zu tragen. Das ist im Grunde ein Finanzfundament, das das ganze Leben über hält."Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen" (2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022).Pressekontakt:Kontakt: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: presse@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.linkedin.com/company/plansecur/Presse: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/5515309