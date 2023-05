Unterföhring (ots) -True-Crime-Queens for the win: Seven.One Audio, der Podcast-Bereich der Seven.One Entertainment Group, und der Erfolgspodcast "Mord auf Ex" verlängern ihre exklusive Zusammenarbeit um drei Jahre. Die Journalistinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze zählen mit ihrem True-Crime-Hit zu den erfolgreichsten Podcasterinnen Deutschlands und begeistern monatlich mit bis zu vier Millionen Downloads und Streams. "Mord auf Ex" ist regelmäßig in den Top Ten der ma Podcast der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) zu finden. Die erfolgreiche Partnerschaft mit Seven.One Audio besteht bereits seit 2019Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio: "Die Verlängerung unserer exklusiven Zusammenarbeit mit Leonie Bartsch und Linn Schütze ist der logische nächste Schritt in einer Erfolgsgeschichte, die nun schon vier Jahre andauert und auf die wir sehr stolz sind: Die Macherinnen sind als ehemalige Volontärinnen Eigengewächse der Seven.One Entertainment Group, sie erreichen mit 'Mord auf Ex' nicht nur jeden Monat tausende von Hörerinnen und Hörer, sondern gehen mit ihrem Podcast bald zum zweiten Mal auf ausverkaufte Live-Tour durch Deutschland. Gemeinsam mit Seven.One Licensing haben sie ihre eigene Merchandise-Linie und sogar einen eigenen Gin höchst erfolgreich auf den Markt gebracht. Wir freuen uns sehr auf die nächsten drei gemeinsamen Jahre und alle weiteren Projekte, die wir bereits in der Pipeline haben!"Linn Schütze: "Das Team von Seven.One Audio ist für uns wie eine Familie - es begleitet uns, seitdem wir unseren Podcast gestartet haben, und daher freuen wir uns natürlich riesig, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit fortführen. 'Mord auf Ex' gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Podcasts in Deutschland und wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam in den nächsten Jahren sogar noch eine Schippe drauflegen können.""Durch die enge Anbindung an die Seven.One Entertainment Group und ProSieben haben sich für uns bereits viele Möglichkeiten ergeben - unsere investigative Podcast-Reportage 'Die Nachbarn' wurde z.B. verfilmt und in der Primetime ausgestrahlt. Inzwischen haben wir mit 'Auf Ex Productions' auch unsere eigene Produktionsfirma, mit der wir weitere Podcast- und TV-Formate entwickeln", ergänzt Leonie Bartsch.Das ist das "Mord auf Ex"-UniversumSeit 2019 veröffentlichen Leonie Bartsch und Linn Schütze jede Woche eine neue Folge ihres True-Crime-Podcasts "Mord auf Ex" und erreichen damit Millionen Hörer:innen. Exklusiv vermarktet wird der Podcast von Seven.One Audio. Ihre unabhängige Audio-Reportage "Die Nachbarn", die den Fall Andreas Darsow beleuchtet, schaffte es im Oktober 2022 sogar als investigative Reportage aus den Kopfhörern ins TV zur Prime Time auf ProSieben. Gemeinsam mit Seven.One Starwatch und Contra Promotion gehen die beiden Journalistinnen ab dem 21. Mai 2023 zum zweiten Mal auf ausverkaufte Deutschland-Tour mit insgesamt 19 Show, bei denen sie ihre Community, die "Exis", live und von Angesicht zu Angesicht begeistern. Außerdem haben sie mit Seven.One Licensing eine eigene "True Crime-Kollektion" mit Hoodies, T-Shirts und Stoffbeuteln aus Baumwolle auf den Markt gebracht, die kontinuierlich um neue Produkte wie aktuell ein Live-Tour-Shirt erweitert wird. Erhältlich sind die Artikel im "Mord auf Ex"-Shop https://mordaufex.shop/products. Ein besonderes Schmankerl: Nach der erfolgreichen Kooperation mit der THE DUKE-Destillerie 2021 gibt es seit 2022 sogar einen Sloe Gin nach einer eigenen "Mord auf Ex"-Rezeptur. Zudem haben die Beiden gemeinsam mit Ravensburger als erster deutscher True-Crime-Podcast ein Spiel auf den Markt gebracht: In der Audio-Mystery-Reihe "Mord auf Ex echoes", ermitteln die Spieler:innen gemeinsam mit Linn und Leo, um einen mysteriösen Mord aufzuklären. Und auch zu Weihnachten hat True Crime Saison: In Zusammenarbeit mit dem Münchner riva-Verlag erscheint im Herbst 2023 bereits die zweite Ausgabe des "Mord auf Ex"-Adventskalenders.Seven.One AudioDie Seven.One Audio vereint als Dachmarke der Seven.One Entertainment Group die Geschäftsbereiche Podcast-Produktion und Podcast-Vermarktung. Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die smarte Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. 